Straks kunnen er nog meer kinderen naar het nijntje museum: ‘Vernieuwd, maar ook vertrouwd’

Als kinderen na de verbouwing weer het nijntje museum aan de Agnietenstraat in de Utrechtse binnenstad kunnen bezoeken is er bijna twee keer zoveel ruimte om te spelen, te ontdekken, te luisteren en te leren. De omgeving zal voor de trouwe bezoekers volgens conservator Yolanda van den Berg ‘vertrouwd’ voelen, maar tegelijkertijd ook ‘vernieuwd’. Woensdag 12 oktober werd het hoogste punt van de bouw bereikt en dat wilde het museum niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er waren een ontbijt en een rondleiding georganiseerd, en uiteindelijk werd er door wethouder Eva Oosters, zakelijk directeur Marco Grob en Van den Berg getoost op het behalen van de mijlpaal.

In 2016 opende het nijntje museum in het pand tegenover het Centraal Museum, waar het onderdeel van is. Sinds de opening wisten veel mensen de plek te vinden, waardoor er op sommige dagen lange rijen voor de ingang stonden. “Nog voordat musea vanwege corona gebruik moesten maken van reserveringen en tijdsloten, hadden wij dit al ingevoerd vanwege de grote belangstelling”, zegt Grob.

Ondanks deze maatregelen bleven de bezoekersaantallen onverminderd hoog. De zakelijk directeur sprak tijdens de rondleiding dan ook over een ‘gouden kans’ toen bekend werd dat de buren een lap grond van de hand wilden doen. Met behulp van verschillende partijen, waaronder Mercis (rechthebbende van het werk van Dick Bruna) en de VriendenLoterij, kwam er geld beschikbaar en in 2018 is definitief besloten het museum te verbouwen. Op 1 november vorig jaar gingen de deuren dicht en verhuisde nijntje met heel haar inboedel naar een tijdelijke locatie in het voormalige gebouw van de Centrale Bibliotheek aan de Oudegracht.

Nieuwbouw

Sindsdien is er hard gewerkt achter de gesloten deuren en op 12 oktober werd het hoogste punt bereikt. Zo’n dertig genodigden, waaronder een aantal journalisten, kregen woensdagochtend een rondleiding door het museum. Momenteel wordt er nog flink geklust en liggen er overal bouwmaterialen. Alleen op sommige plekken, zoals een kamer met tekeningen van Dick Bruna op de muur, is te zien dat hier een paar maanden terug nog duizenden kinderen over de vloer kwamen. Het hele museum wordt dus onder handen genomen.

Er is echter niet alleen sprake van een verbouwing, maar ook van nieuwbouw. Aan de achterzijde van het museum staat volgens conservator Van den Berg een ‘kolos’ van een aanbouw, waarmee het museum groeit van zo’n 800 vierkante meter naar ongeveer 1.500 vierkante meter aan oppervlakte. Vanwege deze extra ruimte is er straks in het museum plek voor zo’n 205.000 bezoekers per jaar. Voor de sluiting trok het nijntje museum ongeveer 175.000 mensen. Deze nieuwe aanbouw bestaat uit drie verdiepingen. Op de begane grond komt straks horeca waar ook mensen zonder kaartje voor het museum terechtkunnen. Daarboven is ruimte voor een tentoonstelling en op de tweede verdieping komt een projectie van Mr. Beam en is er plek voor theater. Bij het ontwerp van deze aanbouw is onder meer rekening gehouden met het ontwerp van het Museumhotel zodat er eenheid in de architectuur ontstaat aan de achterzijde van het nijntje museum.

Vertrouwd

“Het is straks weliswaar een gloednieuw museum, maar de bezoekers zullen ook het oude museum erin herkennen. Iets dat succesvol is moet je immers niet volledig aanpassen”, zegt Van den Berg. “Het concept blijft dus nagenoeg hetzelfde, maar we hebben natuurlijk wel gekeken naar wat wel en niet werkte. Het voelt met andere woorden vertrouwd, maar het is wel vernieuwd.” Het nijntje museum moet straks ook inclusiever zijn. Zo wordt het hele pand rolstoelvriendelijk gemaakt, is er rekening gehouden met hoogsensitieve kinderen door prikkelarme plekken in te richten zoals stiltecabines en zijn er spellen in reliëf voor blinde en slechtziende kinderen.

Grob sprak na afloop van de rondleiding over een ‘heugelijk’ moment. “Ondanks dat er nog het nodige moet gebeuren staat er nu al een nieuw huis voor nijntje.” Volgens wethouder Eva Oosters hebben niet alleen alle Utrechters, maar ook alle inwoners van Nederland en misschien wel alle wereldburgers een band met nijntje. “Ze is samen met Gerrit Rietveld en geestelijk vader Dick Bruna een van de bekendste inwoners die in de stad hebben gewoond.”

Slag om de arm

Tot slot werd er getoost met alcoholvrije champagne op het behalen van het hoogste punt van de aanbouw van het museum. Ondertussen werd er door alle vaklieden doorgewerkt aan de nieuwe indeling van het pand. Het streven is om in het voorjaar van 2023 de deuren weer te openen, maar Van den Berg zei daarbij een ‘grote slag om de arm te houden’. “Het is moeilijk te voorspellen wanneer alles klaar is. Zoals vele anderen hebben wij te maken gehad met leveringsproblemen vanwege de schaarste en de oorlog. Het hout dat wij gebruikten kwam bijvoorbeeld uit Rusland en Oekraïne.” Ook Grob zegt dat de verbouwing een spannend traject is vanwege de oorlog, de pandemie en de krapte op de arbeidsmarkt. “We zijn opgelucht en blij dat we dit punt hebben bereikt en kijken enorm uit naar de opening volgend jaar.”