Streep door Utrechtse festivalzomer; ‘Er wordt met twee maten gemeten’

De organisatoren van verschillende Utrechtse festivals die deze zomer nog op de agenda stonden, kregen vrijdag 13 augustus de zoveelste teleurstelling te verwerken sinds het begin van de pandemie. Tijdens de coronapersconferentie vertelde demissionair premier Mark Rutte dat de geldende maatregelen voor evenementen worden verlengd tot ten minste 19 september. Dit betekent dat Central Park Festival, By the Creek, A State of Trance, Soenda, Smeerboel en Lief in het water vallen. “Zwaar geïrriteerd”, “waardeloos” en “heel oneerlijk” zijn de eerste reacties van drie verschillende organisatoren op het besluit van het kabinet.

Onder de huidige coronamaatregelen is het niet toegestaan meerdaagse evenementen met overnachting te organiseren. Eendaagse evenementen, waarbij mensen geen vaste zitplaats hebben, zijn binnen ook niet toegestaan en buiten alleen met een maximum van 750 bezoekers die een coronatoegangsbewijs hebben. Deze regels zijn tijdens de laatste persconferentie van het demissionaire kabinet verlengd tot en met ten minste 19 september en dat betekent in de praktijk dat er een streep is gezet door de Utrechtse festivalzomer.

Veel organisatoren kregen in juni van dit jaar weer hoop toen Den Haag besloot de coronamaatregelen te versoepelen. Clubs, discotheken en podia mochten de deuren weer wagenwijd openen en binnen kon ook de anderhalvemeterregel worden losgelaten. Voorwaarde was wel dat de bezoekers een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs konden laten zien. Politici spraken over een Summer of Love en het leek er even op dat corona bijna was verdwenen. In Utrecht werden weer feesten georganiseerd, waaronder het festival Verknipt. Al snel bleek echter dat de besmettingen weer opliepen, waardoor Den Haag op de rem trapte en de maatregelen voor de sector verscherpte.

Elevation Events

Jasper Coenen van Elevation Events, het bedrijf achter onder meer de Utrechtse festivals Soenda, Smeerboel, De Leuke Festival en In het Zand, noemt het besluit van Rutte van 13 augustus ‘waardeloos’. “Ik heb heel lang begrip gehad voor de besluiten die het kabinet nam, maar nu zijn we op een punt beland waarop het in onze ogen niet meer te rijmen valt met de maatregelen voor andere evenementen. Een tijd terug heeft Fieldlab samen met de overheid onderzoek gedaan naar de manier waarop evenementen weer veilig georganiseerd zouden kunnen worden.”

“In juni zaten we in een fase waarin het goed ging en er weinig besmettingen waren. Toen is besloten dat evenementen weer onder bepaalde voorwaarden door konden gaan en zijn er allerlei gekke keuzes gemaakt zoals het bekende ‘Dansen met Janssen’ en ook is de geldigheidsperiode van een negatieve test opgerekt. Hierin is afgeweken van de eerdere Fieldlabexperimenten. Het is toen ook fout gegaan en niet veel later is op de rem getrapt. Daar had ik toen ook nog wel enigszins begrip voor, maar nu lijkt het erop dat die fout zoveel angst heeft veroorzaakt dat nu geen besluit meer wordt genomen op gedegen onderzoek, maar op onderbuikgevoelens.”

A State of Trance

A State of Trance zou in eerste instantie in februari in de Jaarbeurs plaatsvinden. Toen bleek dat het op die datum niet ging lukken, besloot Allan Hardenberg, directeur en medeoprichter van festivalorganisator ALDA, het meerdaagse evenement te verplaatsen naar 3 en 4 september, maar daar werd 13 augustus een streep door gezet.

“Ik ben zwaar geïrriteerd”, zegt Hardenberg. “We moesten al heel lang wachten voordat we deze speciale editie, waarbij Armin van Buuren zijn duizendste show zou draaien, konden organiseren. Nu horen we drie weken van tevoren dat het toch niet kan plaatsvinden. Er zouden ruim 55.000 bezoekers naar A State of Trance komen, waarvan meer dan de helft uit het buitenland komt. Deze mensen moeten ruim van tevoren een vliegticket en een hotelovernachting boeken. Wij kunnen geen beleid voeren op de wisselende besluiten vanuit Den Haag en we raken hierdoor het vertrouwen kwijt, niet alleen van onze bezoekers, maar ook van bijvoorbeeld onze leveranciers en podiumbouwers.”

Wat Hardenberg daarnaast enorm dwarszit is dat er voor zijn gevoel met twee maten gemeten wordt. Zo ziet hij dat er wel duizenden toeschouwers welkom zijn bij voetbalwedstrijden en er straks ook honderdduizenden mensen het Formule 1-evenement in Zandvoort bijwonen. “Ondanks dat het hier om geplaceerde evenementen gaat, hebben we gezien dat het moeilijk is om tijdens dit soort evenementen gepaste afstand te houden. Daarnaast is het afgelopen jaar gebleken dat festivals, notabene door de overheid zelf geïnitieerd, op een veilige manier kunnen plaatsvinden”, aldus Hardenberg.

Tekst loopt door onder afbeelding

Central Park Festival

Dit beaamt ook Jitske de Graaf van Central Park Festival. “Het voelt allemaal heel oneerlijk. Het feit dat veel evenementen wel door kunnen gaan, maar festivals niet, terwijl eerder aangetoond is dat het veilig kan, maakt mij echt woedend. Daarnaast is ons nog steeds geen duidelijk perspectief geboden. Deze editie van Central Park zou in eerste instantie in de zomer van 2020 plaatsvinden, maar dat hebben we toen verschoven naar juni 2021. Toen bleek dat het op die datum ook niet kon, hebben we besloten er een nazomerevenement van te maken en wilden we het in september organiseren. Alles was gereed, we hoefden alleen nog de puntjes op de ‘i’ te zetten, maar toen werd uiteindelijk dus toch besloten dat de maatregelen werden verlengd. Dat kwam voor ons heel onverwachts.”

Zowel Coenen als Hardenberg als De Graaf zien het niet zitten om hun evenementen te verplaatsen naar een paar weken later in het jaar. Ten eerste is het een organisatorische puzzel. Er moeten nieuwe vergunningen worden aangevraagd, er moeten nieuwe afspraken gemaakt worden met leveranciers, de artiesten die op zouden treden moeten op de nieuwe datum ook maar net kunnen, voor de duizenden bezoekers levert het onrust op en er is nog steeds geen zekerheid vanuit het kabinet. Daarnaast vergoedt het garantiefonds vanaf 20 september nog maar 80 procent van de gemaakte kosten, terwijl dat nu nog 100 procent is. Alle organisatoren hebben daarom besloten om de festivals die nu niet door kunnen gaan te verplaatsen naar volgend jaar.

Unmute Us

Dit betekent overigens niet dat zij niets van zich laten horen deze zomer. Samen met ruim duizend andere Nederlandse organisatoren wordt zaterdag 21 augustus in verschillende steden, waaronder in Utrecht, een protestmars gelopen. Onder de noemer ‘Unmute Us!’ uiten de organisaties en bezoekers hun gevoelens van onvrede. “We stevenen rap af op een vaccinatiegraad van 85 procent van de volwassen bevolking en op 1 september kan iedereen die dat wil gevaccineerd zijn. Als evenementen op de piek van de vaccinatiegraad nog steeds niet kunnen plaatsvinden, wanneer dan wel”, vragen de initiatiefnemers zich af.

De route van de protestmars loopt door het centrum van Utrecht. Coenen, die in de organisatie van de demonstratie zit, weet wel te vertellen dat er nu overlegd wordt om te kijken of er karren met dj’s mee kunnen rijden. “Ik wil benadrukken dat het geen rijdend festival wordt, maar een demonstratie. We doen het wel op de festivalmanier want dat is waar wij voor strijden.”