Streep door Utrechtse festivalzomer; organisatoren roepen op tot protest

Veel festivals die deze zomer in de regio Utrecht op de agenda staan gaan toch niet door. Tijdens de coronapersconferentie is vrijdagavond namelijk besloten dat de maatregelen voor de evenementensector tot ten minste 19 september worden verlengd. Dit betekent onder meer dat Soenda, Lief, Smeerboel, Central Park, By the Creek en A State Of Trance deze zomer niet doorgaan. Veel organisatoren laten het er niet bij zitten en roepen op tot protest.



Bij veel organisatoren en liefhebbers van festivals bestond de hoop dat vrijdagavond tijdens de persconferentie werd gezegd dat de maatregelen voor de evenementensector werden versoepeld. Dat gebeurde echter niet. De huidige coronaregels voor evenementen zijn verlengd tot 19 september.

Dit houdt onder andere in dat er op eendaagse evenementen in de open lucht, waar bezoekers geen vaste zitplaats hebben, maximaal 750 mensen mogen worden toegelaten. Binnen mogen helemaal geen evenementen worden georganiseerd waar bezoekers geen vaste zitplaats hebben.

Woede

Dit betekent dat veel evenementen vooralsnog geen doorgang kunnen vinden. “Verdriet, onbegrip en woede voeren de boventoon bij ons als organisatie”, is te lezen in een reactie van Central Park. “We zien volle voetbalstadions, drukbezochte festivals in het buitenland, drukbezochte kermissen en meer dan 100.000 bezoekers die welkom zijn bij de Formule 1 in Zandvoort begin september. […] Dat doet pijn, ook omdat we weten dat jullie er al zo lang naar uitkijken.”

“Na een ontiegelijk lange periode van geduld, hoop houden en positief blijven, is zojuist de genadeklap gegeven”, zeggen de organisatoren van By the Creek. “Ook dit jaar een hele dikke streep door het festivalseizoen. […] Het is tijd ons te laten horen. Er is ons maandenlang een worst voorgehouden en nog krijgen we geen duidelijkheid.”

Protest

Als reactie op het besluit van het Den Haag is onder de noemer ‘Unmute Us!’ opgeroepen tot een protest. Die oproep is inmiddels door meer dan 300 organisaties ondertekend, waaronder vele Utrechtse ondernemers.

De demonstraties moeten op zaterdag 21 augustus plaatsvinden. De locaties van de protesten zijn nog niet bekend.