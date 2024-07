Streetdance, skaters en hiphop; festival Off The Tracks strijkt neer op Jaarbeursplein in Utrecht

De eerste editie van het zogenoemde ‘street culture festival’ Off The Tracks strijkt zaterdag neer op het Jaarbeursplein in Utrecht. Er zijn allerlei optredens van onder meer streetdancers, hiphop-artiesten en skaters.

Het festival begon zaterdagmiddag om 13.00 uur maar werd om dat tijdstip nog geplaagd door de regen. Even later klaarde het op en konden de activiteiten beginnen. Er is onder meer een podium waar hiphop-artiesten optreden en een podium voor de streetdancers die het tegen elkaar opnemen. Een jury bepaalt wie de beste moves laat zien.

Ook is er een mobiele halfpipe opgezet voor de skaters. Iets verderop, bij de permanente skatebaan op het Jaarbeursplein, is een klimwand opgezet en voor het Stadskantoor is een freerunparcours.

Naast al deze activiteiten, die gratis te bezoeken zijn, worden er ook allerlei lekkernijen verkocht. “Off The Tracks biedt een podium voor elke aanwezigen, ongeacht je niveau, leeftijd of interesse”, aldus de organisatie. Het festival begon om 13.00 uur en duurt tot 23.00 uur.