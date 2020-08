Struinen in de Tuinen komt met aangepaste editie vanwege aangescherpte coronamaatregelen

Podiumkunstenfestival Struinen in de Tuinen heeft het evenement op zondag 6 september aangepast vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Optredens in Utrechtse privétuinen kunnen namelijk niet doorgaan.

Een aantal optredens kan wel doorgaan, omdat die locaties niet onder de regels van privédomein vallen. Op de locaties waar wel publiek kan samenkomen, wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen. Reserveren is voor die optredens verplicht en bij de ingang van de locaties moeten gasten een vragenlijst invullen. Ook wordt volgens de organisatie strikt gehandhaafd op de anderhalvemeterregel.

In plaats van het programma in de privétuinen is er van 12.00 tot 17.00 uur een onlineprogramma met livestreams. Alle artiesten die op zouden treden zijn uitgenodigd om hun voorstelling live te streamen via de website van Struinen in de Tuinen.

Gratis

Alle optredens zijn net als in de oorspronkelijke editie gratis te bezoeken en te bekijken, maar bezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage doen. Voor deze editie kan dat ook digitaal via de website van de organisatie.

Struinen in de Tuinen wordt georganiseerd door dezelfde stichting als het huiskamerfestival Gluren bij de Buren. “Struinen in de Tuinen is het zomerse zusje van Gluren bij de Buren”, vertelde een van de organisatoren, Dirkjan van Oord, eerder.