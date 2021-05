Stukken Utrechtse Domtoren worden verloot en verkocht

Stukken van de Domtoren gaan verloot en verkocht worden. Het Utrechtse icoon wordt op dit moment gerestaureerd en daarbij komen er ook stenen vrij die niet meer hergebruikt worden op de toren. Een groot deel wordt verwerkt in projecten in de stad, maar een deel komt dus vrij zodat iedereen kans maakt op een stuk Domtoren.

Momenteel wordt er iedere twee weken een volle container met puin en blokken van de Domtoren gehaald. De komende jaren is het de ambitie een deel terug te brengen in de openbare ruimte. Te denken valt aan bijvoorbeeld kunst voor de stad en bouwmaterialen voor Utrechtse projecten.

Kopen en loten

Wie graag zelf een onbewerkt stuk Domtoren in huis haalt, kan een lot kopen waarmee men kans maakt op een duidelijk herkenbaar stuk toren. Ook worden op een later moment kleinere stukken te koop aangeboden. Zo is het voor alle Utrechters mogelijk een stukje Domtoren in huis te halen. De opbrengst draagt bij aan het terugbrengen van de verlichting van de hoogste kerktoren van Nederland.

Ook start er een ideeënwedstrijd voor weer een ander deel aan materiaal. Iedereen kan een idee indienen om met het puin en blokken van de Domtoren producten te maken. Voor de beste ideeën is materiaal beschikbaar om zelf of samen met een Utrechtse maker aan de slag te gaan. Het eindresultaat komt daadwerkelijk in de winkel te liggen.

De restauratie van de Domtoren duurt nog tot eind 2024.