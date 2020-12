Subsidie aanvragen eenvoudiger voor culturele makers en organisaties in Utrecht

Makers en culturele organisaties in Utrecht kunnen in de eerste helft van 2021 eenvoudiger een impulssubsidie aanvragen bij de gemeente.

Van 1 januari tot 1 juli van het komende jaar mogen makers en organisaties in de culturele sector weer 100 procent van hun projectkosten aanvragen. Dat is nu nog 50 procent. In dit halfjaar mogen ze twee keer een subsidie aanvragen van maximaal 2500 euro per aanvraag.

Ook mogen culturele organisaties die de afgelopen vier jaar subsidie kregen via de cultuurnota, plannen indienen voor een projectsubsidie. Volgens de gemeente betekent dit dat er meer werk en meer opdrachten komen voor creatieve makers en andere professionals in de culturele sector.

Aanbod behouden

Anke Klein, wethouder Cultuur: “Juist in deze tijd waarin de culturele sector in zwaar weer zit door de coronacrisis is het belangrijk dat bestaande initiatieven zich kunnen blijven ontwikkelen en dat ook nieuwe culturele initiatieven van de grond komen.”

Klein zegt zo voldoende aanbod te behouden in de stad, waaronder culturele activiteiten in de wijken. “Ik ben blij dat we net als afgelopen zomer tijdelijk de subsidies voor een bredere groep toegankelijk kunnen maken door de voorwaarden laagdrempeliger te maken. Zo willen we culturele initiatieven zo goed mogelijk blijven ondersteunen.”

Extra bedrag beschikbaar

De gemeente Utrecht zegt te verwachten dat veel makers en culturele organisaties subsidie zullen aanvragen. Voor 2021 komt er daarom een extra bedrag van 250.000 euro beschikbaar.

De impulssubsidie kan vanaf 1 januari online worden aangevraagd, de deadline voor de volgende ronde projectsubsidies valt op 15 januari.