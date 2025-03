Sytze Bouma wint publieksprijs met Drag Me Home op Café Theater Festival in Utrecht

De publieksprijs van het Café Theater Festival is uitgereikt en de grote winnaar is Sytze Bouma. Tijdens het eindfeest op zondagavond in Hofman werd zijn voorstelling Drag Me Home door het publiek verkozen tot favoriet.

Bezoekers van het festival konden na elke voorstelling stemmen met een score van 1 tot 5 sterren. Drag Me Home behaalde een indrukwekkend gemiddelde van 4,5 sterren en werd daarmee de publiekslieveling van deze editie in Utrecht.

Zoektocht naar thuis

De voorstelling was afgelopen week te zien in Café Binnen Best. In Drag Me Home combineert Bouma teksttoneel, drag performance en meeslepende lipsyncs, in een energieke, persoonlijke zoektocht naar een plek om thuis te komen.

De acteur en perfomer studeerde in de zomer af aan de toneelschool in Arnhem. Zijn werk richt zich op queer narratieven en een veelzijdige speelstijl waarin fysieke performance, spel en zelfgeschreven teksten samenkomen.

Het Café Theater Festival 2025 gaat verder: op 21 en 22 maart strijkt het neer in Arnhem, gevolgd door Rotterdam op 28 en 29 maart. Ook daar worden publieksprijzen uitgereikt.