Tegen muren aan schoppen in familievoorstelling MIJNMIJNMIJN: ‘Hou je niet van delen? Dan is dit echt iets voor jou!’

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht.

Utrecht 900: De programmamakers – Deel 8

Utrecht is een stad van ons allemaal. We zien elkaar, ontmoeten elkaar en delen onze stad met elkaar. Dat is iets waar tijdens de Utrecht 900-viering meer dan ooit aandacht aan besteed wordt. Maar is dat zien, ontmoeten en delen eigenlijk wel zo makkelijk als het lijkt? Want wat hoort bij wie, en wie bepaalt dat? Over dat soort vragen hebben theatermakers Eileen Graham en Katelijne Beukema van coupdeboule de familievoorstelling MIJNMIJNMIJN gemaakt.

“We wilden iets doen met Utrecht 900, omdat we dat als goede kans zagen om als jong Utrechts theatergezelschap iets voor Utrecht te kunnen doen”, vertelt Beukema over de totstandkoming van MIJNMIJNMIJN. “Toen we lazen dat het thema ‘Stad zonder muren’ is, gingen onze theaterradartjes aan. We dachten: ‘Maar willen we wel delen? Het wordt wel leuk gezegd, maar er zijn toch nog overal muren, in figuurlijke zin? Moeten we daar niet een beetje tegenaan schoppen?’ We wisten ook dat we een jeugdvoorstelling wilden maken. Tegen regeltjes, muren en kaders aanschoppen voor vijfjarige kinderen, daar ging onze fantasie erg van aan.” Graham vult aan: “Bezit is ook iets waar vijfjarigen mee bezig zijn: ‘Dat is van mij!’”

Bezit en bubbels

De voorstelling zal dus vooral gaan over bezit. Graham: “We zoomen er bijvoorbeeld op in dat alles wat je bezit bij jou hoort. Iemand met veel bezit wordt letterlijk en figuurlijk groter en neemt meer ruimte in. Daar gaan we mee spelen. En als je veel ruimte inneemt, is er minder ruimte voor anderen.” Ook het feit dat veel mensen in een bubbel leven komt aan bod. “Ik ben daar zelf ook tegenaan gelopen”, vervolgt Graham. “Een theaterbubbel, een bepaalde leeftijdsgroep waar ik me het liefst in beweeg… Hoe vaak zet ik nou eigenlijk een stap buiten mijn bubbel? En hoe zet je überhaupt een stap buiten je bubbel? Dus hoe kom je voorbij zo’n muurtje?”

MIJNMIJNMIJN vindt plaats op vier verschillende locaties in Utrecht. Daar hebben Graham en Beukema bewust voor gekozen. “De mensen die naar het theater komen, zitten vaak ook in een theaterbubbel”, ziet Graham. “Wij gaan niet in bekende theaters spelen, maar in ruimtes die normaal gesproken niet als theater dienen. Juist ook om uit die theaterbubbel te stappen.” Daarnaast zijn de voorstellingen gratis te bezoeken. “Geld is ook een muur. Dus het feit dat deze voorstelling gratis is, is een muur minder.”

Beeldend

‘Bezit’ en ‘bubbels’. Het zijn veelomvattende thema’s, die Graham en Beukema beeldend proberen te krijgen. “We vinden het eigenlijk altijd wel leuk om te zoeken naar hoe we vage en grote vragen tot iets beeldends kunnen krijgen”, aldus Beukema. “Je hoeft niet alles uit te spreken; je kunt ook zorgen dat de mensen in het publiek het op hun netvlies hebben staan en denken: ‘Ooh, dat is een beetje oneerlijk verdeeld’. Zeker ook kinderen van vijf.”

Uiteindelijk hopen de theatermakers dat MIJNMIJNMIJN het publiek aan het denken zet. “We hopen dat kinderen en volwassenen zich na de voorstelling afvragen wat ze al delen met anderen, wat vanzelfsprekend alleen van hen is en wat ze écht niet willen delen”, besluiten ze. “Dus hou je niet van delen? Dan is MIJNMIJNMIJN echt iets voor jou!”

MIJNMIJNMIJN is gratis te bezoeken, duurt een half uur en vindt plaats op zaterdag 29 oktober, zondag 30 oktober, zaterdag 5 november en zondag 6 november. Wil je meer informatie of een gratis kaartje bemachtigen? Kijk dan op coupdeboule.nl/mijnmijnmijn. MIJNMIJNMIJN is één van de programmaonderdelen van Utrecht 900 jaar. Kijk voor het volledige programma op utrecht900.nl.

