Televisie-interview: Jan van Zanen blijkt groot kunstliefhebber.

Kort voordat bekend werd dat Jan van Zanen Utrecht zou verruilen voor Den Haag had de Utrechtse journalist Carine van Santen een interview met hem. Van Santen maakt voor de NTR het programma Kunststof, het gesprek gaat dan ook, hoe kan het anders over kunst. De scheidend burgemeester is een groot liefhebber van kunst in brede zin en zijn lievelingskleur is blauw zo blijkt.

Wat fijn is, is dat dit interview plaatsvond voordat bekend werd dat Jan van Zanen Utrecht zou verlaten. Het gesprek zou anders namelijk beslist anders zijn verlopen. Nu geen vragen over het hoe en waarom in zake zijn vertrek, maar ontspannen praten over hoe belangrijk kunst en kleur is in zijn leven.

Zo’n een op een gesprek kun je wel aan de ervaren journalist Van Santen overlaten. Jan van Zanen toont zich in dit interview, dat opgenomen is in zijn huiskamer, een open mens met een groot hart voor kunst in de meest uitgebreide zin van het woord.

Het interview wordt op UStad uitgezonden op donderdag 25 juni zien om 18.10 uur. Daarna volgen er regelmatig herhalingen.

De Burgemeester: Van Zanen Trailer from Peter-Paul van der Houven on Vimeo.