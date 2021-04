Tentoonstelling als eerbetoon aan overleden Utrechtse galeriehouder Henk Logman

De onlangs overleden Utrechtse galeriehouder Henk Logman krijgt een eerbetoon in zijn eigen kunstgalerij aan de Nobelstraat. HENK, zoals het eerbetoon wordt genoemd, wordt samengesteld door maar liefst veertig kunstenaars waarmee Logman de afgelopen twee jaar intensief heeft samengewerkt.

Henk Logman opende zijn galerie in 2019. Onlangs overleed hij op 57-jarige leeftijd aan de gevolgen van hartfalen. “Gezien de reacties vanuit de Utrechtse kunstwereld laat hij iedereen met stomheid geslagen achter. In korte tijd zette hij zijn galerie, met zijn achternaam als logo, op de kaart”, schreef kunstkenner Marcel Gieling eerder op DUIC.

Het eerbetoon aan Henk Logman wordt op 23, 24 en 25 april gepresenteerd. Volgens de initiatiefnemers wordt het een totaalinstallatie met een grote verscheidenheid aan kunstwerken. De werken die tentoon worden gesteld kunnen overigens direct worden gekocht. Een deel van de opbrengst gaat naar een nog op te richten stichting, waar Logman al mee bezig was. Die moet uiteindelijk jonge talentvolle kunstenaars op weg helpen.

Omdat het moet

“Henk geloofde oprecht in de kracht van kunst. ‘Kunst omdat het moet!’ Het was zijn drijfveer. Hij voelde de noodzaak om kunstenaars een verkoopplek te bieden in Utrecht. Daarnaast was het zijn langgekoesterde droom om een galerie te runnen. Hij kon zich niet voorstellen dat er geen kunst zou zijn in zijn eigen en andermans leven”, is te lezen in een aankondiging van het eerbetoon.

De tentoonstelling HENK is van 10.00 tot 20.00 uur te bezoeken. Vanwege corona moet er van tevoren worden gereserveerd. Dat kan via de website van LOGMAN, de galerie van de overleden Utrechter.