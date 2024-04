Tentoonstelling Het Utrechts Archief laat verschillende gezichten van de bevrijding zien

Het Utrechts Archief opent op 3 mei een tentoonstelling die in het teken staat van de bevrijding van de stad. Naast de vreugde ging het einde van de Tweede Wereldoorlog ook gepaard met woede en geweld. “De bevrijding van Utrecht heeft meerdere gezichten.”

Op zaterdag 4 mei wordt op verschillende plekken in de stad stilgestaan bij de mensen die zijn overleden in oorlogstijd en een dag later, op zondag 5 mei, wordt de bevrijding gevierd, inmiddels alweer 79 jaar geleden.

“Op zaterdagochtend 5 mei 1945 klinkt op Radio Herrijzend Nederland: ‘Landgenoten, dit is het uur der bevrijding.’ Twee dagen later rijden de geallieerde troepen eindelijk Utrecht binnen. Na vijf lange jaren is de stad bevrijd! Een groot volksfeest barst los. Er wordt gezwaaid, gezongen en gedanst. Maar er is ook woede en geweld op staat. De bevrijding van Utrecht heeft meerdere gezichten”, schrijft Het Utrechts Archief.

Bevrijdingsfestival

Tijdens de tentoonstelling Utrecht bevrijd! is bij Het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat een selectie te zien van de honderden foto’s en filmpjes van de bevrijding van Utrecht. De expositie duurt van vrijdag 3 mei tot en met zondag 5 mei, en is onderdeel van het Bevrijdingsfestival Utrecht.

Hieronder een kleine selectie van het beeldmateriaal van de bevrijding van Utrecht.