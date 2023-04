Tentoonstelling over de vele restauraties van de Domtoren bij Het Utrechts Archief

De Dom staat al sinds 2019 in de steigers maar dit is vanzelfsprekend niet de eerste keer dat de bijna 650 jaar oude kerktoren wordt gerestaureerd. Bij Het Utrechts Archief is nu de tentoonstelling ‘In de steigers’ te zien en die gaat over de vele restauraties in de afgelopen eeuwen van het icoon van de stad.

Op 26 juni 1321 werd de eerste steen van de Domtoren gelegd. In 1382, na dus ruim 60 jaar bouwen, werden de werkzaamheden afgerond en had Utrecht de hoogste kerktoren van de lage landen. De eerste restauratie liet lang op zich wachten, want pas in 1519 kreeg de Dom een opknapbeurt.

Op 1 augustus 1674 raasde er een tornado over Utrecht, waardoor het middenschip instortte. Hierdoor werden de kerk en toren voorgoed van elkaar gescheiden. Ook raakte de Domtoren hierna in verval.

In 1837 was de staat van de constructie zo slecht dat de Dom op instorten stond. Even werd gedacht om de toren te slopen, maar uiteindelijk is toch besloten om het bouwwerk te restaureren. Dit duurde 5 jaar.

In 1901 stond een grondige restauratie op het programma. Zo kreeg de spits onder meer een nieuw dak. Ook werd destijds het ontvangstgebouw naast de toren gebouwd dat nu nog steeds wordt gebruikt. Deze restauratie werd in 1930 afgerond en duurde dus bijna 30 jaar.

Na een paar kleine restauraties was het in 2019 weer tijd voor een grote onderhoudsbeurt. Volgens de toenmalige planning zouden de werkzaamheden vijf jaar duren, tot in november 2024. Eind vorig jaar werd echter bekend dat de werkzaamheden waarschijnlijk al in de zomer van dat jaar klaar kunnen zijn.

Vanaf deze zomer verdwijnt als eerste de steiger rondom de bovenste 40 meter van de toren. De verwachting is dat de hele steiger verwijderd is in april 2024.

De tentoonstelling ‘In de steigers’ is een samenwerking van Het Utrechts Archief, Utrecht Marketing en de exploitant van de Domtoren. “Met het entreebewijs voor In de steigers krijgt de bezoeker 25 procent korting op een rondleiding in de Domtoren. En andersom kunnen bezoekers van de traprondleiding de tentoonstelling aansluitend bezoeken”, is te lezen op de website van Het Utrechts Archief.