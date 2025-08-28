Tentoonstelling over moederschap van Centraal Museum genomineerd voor landelijke prijs

De tentoonstelling Good Mom/Bad Mom van het Centraal Museum is genomineerd voor de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs. Volgens de vakjury verdient deze tentoonstelling over moederschap een plekje bij de tien laatste nominaties.

De Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs is een publieksprijs die ieder jaar wordt uitgereikt. Dit jaar gebeurt dat voor de zevende keer. De jury selecteerde tien tentoonstellingen uit het afgelopen culturele seizoen, verspreid over het land.

Na de selectie van de vakjury is het aan het publiek. Vanaf vandaag tot en met 14 september kan het publiek stemmen op hun favoriet.

De prijs wil meer aandacht vragen voor de hoeveelheid, de diversiteit en de hoge kwaliteit van de tentoonstellingen in ons land: van kunst en geschiedenis tot design, archeologie en mode.

Clichés en mythes

Good Mom/Bad Mom gaat over moederschap. Het Centraal Museum wil met de tentoonstelling ‘de clichés, mythes en stigma’s van het moederschap ontrafelen’. Ook ‘creëert de tentoonstelling ruimte voor een meer geëmancipeerd ouderschap’.‍ Good Mom/Bad Mom is nog tot en met 14 september te bezoeken.

De winnaar ontvangt 10.000 euro. Of het Centraal Museum zich de winnaar mag noemen, weten we op 15 oktober. Dan is de uitreiking in Kunsthal Rotterdam.