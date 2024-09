Tentoonstelling ‘Stoel neemt stelling’ van Centraal Museum in Utrecht genomineerd voor een prijs

De tentoonstelling ‘Stoel neemt stelling’, die een paar maanden geleden te zien was in het Centraal Museum in Utrecht, is genomineerd voor een prijs. Samen met negen andere tentoonstellingen is de expositie geselecteerd door een vakjury en het is nu aan het publiek om een winnaar te kiezen.

Stoel neemt stelling was van 23 september 2023 tot en met 14 januari van dit jaar te zien in het Centraal Museum. De expositie was een ode aan de stoel in allerlei vormen. Zo stond er onder meer een rolstoel gemaakt van scheermesjes, een stoel gemaakt van oude vuurwapens en natuurlijk de bekende latten-stoel van Gerrit Rietveld.

De expositie is nu genomineerd voor de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2024. Naast Stoel neemt stelling heeft een vakjury negen andere tentoonstellingen geselecteerd die allemaal hier te zien zijn.

“De Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2024 wordt op woensdag 23 oktober uitgereikt in Museum Prinsenhof in Delft, een van de twee winnaars van de vorige editie. Cathelijne Broers, directeur van het Cultuurfonds, zal de prijs van 10.000 euro aan het winnende museum overhandigen”, aldus de organisatie.