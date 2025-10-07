Tentoonstelling van 1500 Utrechtse landschapstekeningen in Centraal Museum

Het Centraal Museum opent een nieuwe tentoonstelling die de relatie tussen mens en natuur toont aan de hand van 1500 Utrechtse landschapstekeningen. De tentoonstelling, genaamd ‘Getekend, de Natuur – Een levende geschiedenis’, komt voort uit een oude collectie met zeldzame tekeningen: de Atlas Munnicks van Cleeff. Komende zaterdag is de eerste dag dat de collectie wordt tentoongesteld.

Aanleiding voor de tentoonstelling is onder andere het 650 jaar bestaan van de Provinciale Staten. In 1375 werd namelijk de ‘Stichtse Landbrief’ ondertekend, dat wordt gezien als het begin van de Provinciale Staten.

De tentoonstelling is opgesteld in drie thema’s. Het eerste thema betreft de angst die mensen vroeger hadden voor de natuur, en dat met name rond de zeventiende eeuw. Het tweede onderdeel van de tentoonstelling gaat over het feit dat mensen de natuur wilden domineren, bijvoorbeeld door het landschap aan de eigen belangen aan te passen met de aanleg van molens, sloten, tuinen en fabrieken. De tentoonstelling sluit af met ‘de mens als onderdeel van de natuur’, waarbij ook wordt getoond wat voor effect de mens op de natuur kan hebben.

Het Centraal Museum heeft bovendien verschillende fietstochten met de provincie Utrecht ontwikkeld waarin tekeningen uit de Atlas Munnciks van Cleeff terugkomen. De tentoonstelling zelf is van zaterdag 6 oktober tot 29 maart 2026 te bezoeken.