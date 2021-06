Tentoonstelling van afgedankte witte kleding in de Domkerk

In de zijbeuken van de Domkerk is vanaf 1 juli de kunstinstallatie ‘Deus Sive Natura’ te zien. De Friese kunstenaar Eveline van der Plas gebruikte voor de tentoonstelling afgedankte witte kleding, ingezameld door het Leger des Heils.

De kleding is gewassen, gesteven en gehalveerd. Van der Plas hangt het vervolgens in twee omgekeerde piramides tegenover elkaar.

“Ze zijn opgebouwd uit witte figuren, die in vier lagen aaneen tegenover elkaar hangen”, schrijft de Domkerk over de expositie. “Ze raken elkaar aan, ze zijn broeder- en zusterlijk met elkaar verbonden. Tegelijkertijd zijn de figuren zelf gehalveerd en je zou kunnen zeggen dat ze op zoek zijn naar hun wederhelft, die gespiegeld in een parallel beeld aan de overkant hangt.”

Warmte

Bij de piramide die bij de ingang hangt lijken de figuren zich richting het oosten te richten. Aan de overkant, richting het westen, hangt de piramide waarbij je de achterkant van de kleding ziet.

De tentoonstelling heeft ook een link met de coronatijd. Niet alleen doordat die tijdens de vorige lockdown werd gemaakt, ook omdat Van der Plas met de piramiden “het collectieve verlangen naar contact, verbondenheid, warmte, nabijheid en samenzijn als basisbehoefte” in beeld wil brengen.

De installatie is vanaf 1 juli tot en met 16 augustus te zien in de Domkerk.

In deze video vertelt Eveline van der Plas meer over haar kunstwerk: