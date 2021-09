Terence Goodmann brengt nieuwe single ‘Voel me Lecker’ uit en laat kunst en cadeaus achter voor de stad

De Utrechtse artiest Terence Goodmann brengt op vrijdag zijn nieuwste single uit. Voor de promotie van zijn nummer ‘Voel me Lecker’ liet hij allemaal kunstwerken en cadeautjes achter in de stad.

Terence Goodmann brengt zijn nieuwe muziek graag op een verrassende manier onder de aandacht. Zo klonk zijn vorige single op de klokken van de Dom en nam hij een muziekclip op in het Spoorwegmuseum. Voor zijn laatste single, ‘Voel me Lecker’, verspreidde hij meerdere kunstwerken en cadeautjes door Utrecht.

Zo kon je bij Herman Berkien op het Ledig Erf een gratis vinylplaat scoren, bij de ecologische trap achter het Centraal Museum kon je een vrolijk plantje meenemen en bij De Acteur achter de Stadsschouwburg lagen verschillende romans voor het oprapen. De kunstenares van de ‘Lecker’-borden is Ingelot van der Pol.

Stempel

“Mijn muziek omschrijf ik als een combinatie van pop en soul, in een elektronisch jasje”, vertelde Terence eerder aan DUIC. Hij schrijft de teksten. Dat is zijn ‘stempel’ op de nummers die hij maakt. Steeds wisselende muzikanten maken de muziek.

Terence werkt aan zijn eerste album, met de naam Kleurplaat. Dat brengt hij uit wanneer uitgaan weer toegestaan is. “De huidige situatie, met de coronamaatregelen, staat zo haaks op wat ik met mijn muziek wil bereiken. Ik wil de nummers pas uitbrengen als we daar met een zaal vol mensen naar kunnen luisteren.”

Video

Het nummer ‘Voel me Lecker’ gaat over ‘de eeuwige zoektocht naar de liefde en de waarheid, waarbij zijn ‘stadsjie’ Utreg hem dit gevoel en rust kan geven’. Vanaf 10 september is het te beluisteren op online muziekdiensten. De video van zijn kunst- en cadeautjesactie is hieronder te bekijken.