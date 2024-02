Terugluisteren: DUIC te gast bij De Nieuws BV op NPO Radio 1 over onderzoek naar schilderij MNR511

Van wie is toch schilderij MNR511 in het Louvre? Wat deed het werk tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oostenrijk? Wat weten we over schilder Johannes Huibert Prins? En is het wel echt Utrecht dat te zien is op het schilderij? Die vragen kwamen aan bod in het onderzoek van DUIC naar alles rondom schilderij L’Oude Gracht à Utrecht dat hangt in Parijs, en afgelopen vrijdag tijdens de uitzending van De Nieuws BV op NPO Radio 1.

Ruim een jaar geleden begon ons onderzoek met een tweet over een schilderij in het Louvre. De afgelopen periode publiceerden we zeven verhalen en een speciale krant over MNR511.

Afgelopen week was DUIC te gast in Hilversum, bij NPO Radio 1. Presentator Patrick Lodiers maakte zijn laatste uitzending van De Nieuws BV, met daarin aandacht naar het onderzoek dat DUIC heeft gedaan. Terugluisteren? Dat kan op de website van NPO Radio 1.

De verhalen lezen? Dat kan hier.