Teun Toebes gaat theater in met succesvol boek VerpleegThuis  

Het succesvolle boek van Teun Toebes waarin hij beschrijft hoe het is om te wonen op een gesloten afdeling voor mensen met dementie krijgt een eigen theatershow. De première staat gepland op 9 mei in het Beatrix Theater in Utrecht

Teun Toebes woont in Utrecht al een jaar lang op een gesloten afdeling voor mensen met dementie. Niet omdat zorgverleners denken dat dit het beste voor hem is, maar omdat hij wil weten hoe het is om daar te wonen, te leven en hij wil ervaren hoe er wordt omgegaan met dementie. Vorig jaar bracht hij het boek VerpleegThuis uit waarvan al ruim 30.000 exemplaren verkocht zijn.

Teun heeft een missie; veranderen hoe we als samenleving omgaan met mensen met dementie. In het verpleeghuis waar hij woont krijgt hij antwoorden op vragen zoals ‘Hoe je onderdeel kan uitmaken van elkaars wereld met dementie?’ en ‘hoe wil hij later zelf zijn leven inrichten als het zover is?’. Zoals Teun het zelf zegt: “Nu is het een verpleeghuis maar we moeten het een verpleegTHUIS maken”.

In het verlengde van zijn boek gaat Teun het theater in. Aan de hand van grappige, verdrietige en vrolijke anekdotes zal hij de toeschouwers op een bevlogen manier meenemen in een wereld die zij dachten te kennen, maar nooit eerder zo zagen. De première staat gepland op 9 mei in het Beatrix Theater, daarna gaat de show op tournee door Nederland.

