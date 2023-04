The Jets uit Utrecht bestaan 65 jaar en daar werd met veel herinneringen op teruggekeken in het CAB-gebouw

Oude posters, krantenknipsels, platen, hoezen, foto’s, video’s en heel veel muziek; in het monumentale CAB-gebouw werd zondag teruggekeken op 65 jaar The Jets. Initiatiefnemer en tevens manager van de muzikanten Ferenc Mulder (81) zegt dat het niet alleen een Utrechtse band was. “We waren heel populair in Japan en verkochten ook platen in bijvoorbeeld Mexico, Spanje en Portugal.”

Onder de noemer The Rocking Explosives begon de band eind jaren 50 in Utrecht zaaltjes te huren zodat ze voor publiek op konden treden. Ze speelden destijds alleen covernummers van onder meer The Shadows. De band werd populairder en zij traden dan ook steeds vaker buiten de stad op, maar een plaat maken zat er nog niet in. “Dat werd constant afgewezen”, zegt Mulder.

In 1963 werd de naam veranderd in The Jets en een jaar later kwam de James Bondfilm Goldfinger uit. Met hun versie van het lied dat Shirley Bassey voor de film zong bereikte de Utrechtse band een groot succes, met name in Japan.

Trots laat Mulder de Gouden Vinger zien die zij kregen omdat de singel in Japan meer dan 100.000 keer was verkocht. “Tijdens een presentatie in Parijs heeft Sean Connery, die de rol van James Bond speelde in Goldfinger, tegen mij gezegd dat hij de uitvoering van The Jets het beste vindt.”

Wembley

Vanwege dit succes werden The Jets in Japan ‘The Goldingers’ genoemd, maar de plaat belandde in Nederland ook in de top 40 evenals The Pied Piper. Ook mochten The Jets optreden in het Wembley Stadion in Londen.

In de jaren 70 ging de band uit elkaar om in 1982 weer bij elkaar te komen. Uiteindelijk maakte The Jets meer dan 80 platen. Toen de zanger in 2019 overleed is de band gestopt met optreden. Mulder is al die jaren manager geweest en hij heeft naar eigen zeggen nog nooit een instrument aangeraakt.

Fans, vrienden en bekenden

Binnenkort starten de werkzaamheden aan het CAB-gebouw. Op het dak komt een appartementencomplex met zo’n 250 woningen. Mulder huurde de afgelopen jaren een ruimte in het CAB-gebouw, maar vanwege de werkzaamheden moet hij vertrekken. “Daarom kreeg ik nu nog de gelegenheid om dit te organiseren.”

Veel mensen hadden belangstelling voor de verzameling van Mulder. Om de haverklap kwam hij een oude bekende tegen waar hij vervolgens een praatje mee maakte. “Het zijn allemaal fans, vrienden en bekenden. Zij beleven hier veel herinneringen .”

