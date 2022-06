‘The power of pleasure’; expositie Come Alive opent in Het Nieuwe Muntgebouw in Utrecht

De nieuwe expositie Come Alive heeft op vrijdag 3 juni de deuren geopend – of eigenlijk de benen. Want deze tentoonstelling gaat over ‘de kracht van genot’ in alle vormen die er zijn. De komende weken, tot eind juli, is de expositie van Stichting Niet Normaal INT te bezoeken in Het Nieuwe Muntgebouw. Net als verschillende lezingen, workshops en performances.

Op de avond van de opening stroomt een van de zalen van het monumentale muntgebouw vol met kleurrijk uitgedoste mensen: tattoos, markante kapsels en bonte of onthullende kleding. De temperatuur loopt onder de bijzondere sheddaken van het monumentale pand snel op. “Het is twee jaar lang een stoute fantasie geweest van de hoofdcuratoren om een seksfestival te organiseren”, trapt een van de medewerkers af. “Hier is het dan eindelijk: Come Alive.”

Speedster

De zalen hebben uitdagende namen, zoals Vibrate, Embrace en Climax. De ruime opzet van de eerste zaal, het voormalige smelthuis van het Muntgebouw, geeft de bezoekers de rust en de ruimte om op hun eigen tempo de zaal te verkennen. Een klassieke Porsche, modelletje Speedster, hangt ondersteboven opgeknoopt aan het plafond. Het felroze touw is volgens Japanse shibari-methode rond de motorkap, het stuur en de wielen gelegd.

Tekst loopt door onder afbeelding

Tegen de muur een projectie van natte, rood gestifte lippen. Midden in de zaal op de vloer ligt een grote, papierachtige ‘baarmoeder’. Aan één kant een opening, waar de bezoekers zich met enige moeite doorheen wringen. Binnen vinden zij heimelijke verhalen van andere personen. Fantasieën over de meest uiteenlopende (taboe)-onderwerpen.

Allesbepalend

In de afgelopen maanden zijn er verschillende verhalen aan het licht gekomen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik. Een seksfestival als Come Alive komt dan juist als geroepen, vindt het brein achter Come Alive. Het bestaat uit twee vrouwen: Ine Gevers en Morgan Catalina. “Juist nu is het belangrijk om over seks en erotiek te praten. Dat kan niet als we alles in taboesferen toedekken. We hebben besloten om mensen uit te nodigen om hun lichaam te ontdekken.”

“We willen dat mensen leren om hun seksualiteit te omarmen en om die in te zetten als soft weapon in deze samenleving.” Want seks is belangrijk in deze samenleving. Daar zijn de twee het over eens. ‘It’s all about sex, stupid!’ is hun motto. “We willen seks niet isoleren, maar juist compliceren”, leggen Ine en Morgan uit. “Hier komt alles namelijk samen. Het is bepalend voor onze cultuur.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Verbinding

Ook wethouder Anke Klein is bij de opening aanwezig. “Niet Normaal stelt nooit teleur”, zegt ze. “Ze laten je opnieuw naar de wereld kijken en naar jezelf kijken. Wat is erotiek en waar zit die levenskracht? Veel eerder dan dat het wereldwijd een thema werd, brachten zij diversiteit en inclusie onder de aandacht. Nu met Utrecht 900 zijn er natuurlijk ontzettend veel evenementen, maar het is mooi dat ook Come Alive een onderdeel van deze viering is.”

Come Alive is een expositie waarin kunstenaars erotiek op een vernieuwende manier willen benaderen. Hun missie is om “onze lichamen de eerste en belangrijkste poortwachters te laten zijn voor seksualiteit”. Juist in een tijd waarin het bewaren van afstand een grote rol speelt, moet erotiek zorgen voor kracht, liefde en verbinding.