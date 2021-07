The Streetfood Club verzamelt populaire recepten in hun eigen kookboek

Op de hoek op het Janskerkhof, waar ooit Café Broers zat, vind je sinds 2018 het kleurrijke restaurant The Streetfood Club. De zaak heeft een flinke aanloop; zowel de tafels binnen als de bordeauxrode picknicktafels op het terras zijn met regelmaat compleet bezet. Ook online zijn ze populair: het Instagramaccount @thestreetfoodclub is voorbij de 28.600 volgers. Tijd voor een eigen kookboek, dachten ondernemers Joost Bergsteijn en Wes Schreutelkamp.

“Vorig jaar werden we benaderd door Kosmos, een uitgever van kookboeken, met de vraag of wij ook een kookboek wilden maken”, vertelt Schreutelkamp. “Dat vonden we gelijk een goed idee. In oktober ging de horeca dicht vanwege corona. Toen zijn we er meteen mee aan de slag gegaan.”

In het boek staan recepten die bekend zijn van The Streetfood Club, zodat liefhebbers die thuis kunnen namaken. “Daarnaast vind je ook verhalen over het restaurant zelf, hoe we op het idee zijn gekomen en over de reis die Joost en ik maakten om inspiratie op te doen. Je vindt ook verhalen over medewerkers van verschillende culturele achtergronden in het boek.”

De ‘familie’ – zo noemen de medewerkers elkaar – bestaat uit veel mensen met verschillende culturele achtergronden. Daar kiezen we bewust voor bij het aannemen van mensen, omdat de kaart van The Streetfood Club bestaat uit gerechten geïnspireerd op de Zuid-Amerikaanse en Zuidoost-Aziatische keuken.

Af van het standaard format

Het team is eerst gaan kijken naar hoe het boek eruit moest gaan zien, wat erin moest komen. Wes: “We wilden af van het standaard format dat veel klassieke kookboeken hanteren; een indeling gebaseerd op lunch-, borrel- en dinergerechten. The Streetfood Club is meer een organised chaos, zoals we het noemen. Zo moest het boek er ook uit gaan zien. De indeling waar wij voor hebben gekozen is geïnspireerd op het nummer ‘7 Days’ van Craig David. De gerechten zijn dus ingedeeld per dag en tijdstip.”

Maandag, bijvoorbeeld, dan gaat het restaurant om 12.00 uur open. Het eerste gerecht dat er dan in het boek staat is een lunch voor vier vriendinnen om 12.16 uur. Op het menu staan onder andere Bahn Mi en een Pokébowl. Later op de dag, om 18.44 uur, staat er een dinertje voor twee in het boek omschreven: je vindt er recepten voor onder meer veganistische miso-aubergine en sushi met zalm.

Koken voor vierhonderd personen

Schreutelkamp is verantwoordelijk voor de cocktailkaart van The Streetfood Club. Met trots laat hij een recept zien voor de cocktail genaamd O.W.G. – dat staat voor Original Wasabi Gangster. “Deze is ontwikkeld door Tony, onze bartender, en stond al op onze eerste cocktailkaart.”

Het drankje heeft ‘al vele ogen doen opensperren’, zegt de tekst onder het recept. Wes: “Dat is wat wasabi met je doet, dat slaat op je neus.” Joost Bergsteijn en chef-kok Han ontwikkelden samen de recepten voor het boek. “De gerechten die in het boek staan, zijn echt hetzelfde als de gerechten die we in het restaurant serveren”, benadrukt Schreutelkamp.

Geheim

“‘Ben je dan niet bang om die prijs te geven?’ vroeg iemand, maar dat vinden we geen probleem.” Het enige waar stevig aan gesleuteld is, is de grootte: “Het recept voor een Frietje Rendang, bijvoorbeeld, is bedoeld voor vier personen. In het restaurant maken we dat in één keer voor vierhónderd personen. Maar het aantal limoenblaadjes dat je voor zo’n grote hoeveelheid gebruikt, kan je niet simpelweg door honderd delen. Dat was dus wel even een dingetje.”

Komen er nog meer kookboeken? “Dat is wel het idee”, zegt Wes. “Voor Ruby Rose en een boek met cocktails de Rum Club, bijvoorbeeld.” Concrete plannen zijn er nog niet. “We gaan binnenkort open met de Carmel Market, hier verderop. Daar gaat eerst onze aandacht naartoe, dan kijken we weer verder.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Avo Smash

Deze gezonde topper is by far het meest bestelde broodje van The Streetfood Club ooit! Zacht, krokant, zoet, ziltig, gewoon fucking lekker!

6 avocado’s

2 limoenen

zout en peper

8 aardbeien

2 radijsjes

2 el pistachenoten, geroosterd

4 dikke sneden zuurdesembrood

200 g Deense witte kaas

handvol radijsscheuten

Schil de avocado’s, verwijder de pit en prak het vruchtvlees met een vork tot een puree. Pers de limoenen uit. Breng de avocadopuree op smaak met het limoensap en zout en peper.

Was de aardbeien en radijsjes en verwijder de kroontjes van de aardbeien en het groen van de radijsjes. Snijd de aardbeien in vieren en de radijsjes in dunne plakjes. Hak de pistachenoten grof.

Rooster het brood en besmeer het met de avo smash. Verkruimel de Deense witte kaas erover. Beleg met de aardbei en radijs en bestrooi met de radijsscheuten en de gehakte pistachenoten.

Tekst loopt door onder afbeelding

Korean Waffle

100 g tarwebloem

100 g eiwit

100 g panko

4 kippendijen

600 g wafelbeslag (zie recept hieronder)

sojaolie om in te frituren

zout

1 tl chilipoeder

200 g kimchi (zie recept hieronder)

4 el ahornsiroop

4 el kimchisaus of kimchi base (online te koop of te vinden in iedere toko)

waterkers om mee te garneren.

Vul drie borden: een met de bloem, een met het eiwit en een met de panko. Wentel de kippendijen eerst door de bloem en klop het teveel af. Haal ze vervolgens door het eiwit tot ze er goed mee zijn gedekt; laat een beetje uitlekken. Wentel ze tot slot zorgvuldig door de panko. Verhit het wafelijzer en bak hierin wafels van het beslag. Verhit in een koekenpan een laag sojaolie van circa 2 cm en verhit deze tot 175 °C. Frituur de kippendijen tot ze gaar zijn, laat ze uitlekken op keukenpapier en breng op smaak met zout en het chilipoeder. Snijd de kip in grove stukken. Leg de wafels op borden en verdeel de kimchi en kip erover, gevolgd door de ahornsiroop en kimchisaus. Garneer met waterkers.

Wafelbeslag

25 g bakpoeder

350 g bloem

5 g zout

40 g baksoda

30 g suiker

3 eieren

275 ml melk

Meng voor het beslag de bakpoeder, bloem, het zout, de baksoda en suiker met elkaar in een kom. Meng vervolgens de eieren, melk, karnemelk en gesmolten boter met elkaar tot één geheel. Voeg hier het bloemmengsel aan toe en klop met de handmixer of garde tot een glad beslag.

Kimchi

1 Chinese kool

1 bosui

200 g rettich

300 g winterpeen

10 ml vissaus

Verder nodig: fermentatiepot van 3 liter met waterslot, van bijv. Kilner

Snijd de Chinese kool in de lengte doormidden en verwijder de kern. Snijd de helften nogmaals doormidden en de kwarten vervolgens in grove stukken. Snijd de bosui in dunne ringetjes. Schil de rettich en schaaf hem op een mandoline of met een dunschiller in dunne plakjes. Schil de winterpeen en snijd hem in dunne reepjes. Meng de groenten in een schone kom.