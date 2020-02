The Washington Post: ‘In Utrecht is nog steeds het dorpsgevoel’

Fietsen, kunst, charme, ruimte en unieke grachten; zo omschrijft The Washington Post Utrecht. Ondanks het feit dat Utrecht één van de grootste steden van Nederland met het snelst groeiende inwoneraantal is, is er volgens de Amerikaanse krant nog steeds het dorpsgevoel te vinden. “Zeker in het historische centrum.”

Vaak als Utrecht wordt aangehaald als toeristische bestemming wordt de vergelijking gemaakt met Amsterdam. Ook nu is dat weer het geval. In The Washington Post is te lezen dat de hoofdstad uitpuilt en dat zelfs Amsterdamse toeristenbureaus mensen stimuleren om ook andere plekken in Nederland te bezoeken.

Er wordt geschreven dat de bierfiets in Amsterdam inmiddels verboden is. “Wat in Utrecht het dichtst bij de bierfiets komt is een fietstocht langs lokale brouwerijen”, staat in het artikel. “Begin je bezoek op het 2.000 jaar oude Domplein waar de Romeinen het Castellum Trajectum hebben gebouwd, de bakermat van Utrecht. Beklim daarna de 465 traptreden naar de top van de hoogste klokkentoren van het land voor een adembenemend uitzicht over de regio.”

Grachten

Ook worden de unieke Utrechtse grachten geprezen. “Ook al ontbreken de imposante grachtenpanden zoals in Amsterdam, er is wel een onderscheidende constructie van werven en kelders. Ooit werden ze gebruikt om goederen te lossen, nu vind je er appartementen winkels en cafés.”

Ook is er speciale aandacht voor Rotsoord. De krant noemt het een voormalig industrieel gebied met restaurants en startups waar veel inwoners van de stad komen.

Kunst

Ook op het gebied van kunst is er in Utrecht volgens The Washington Post genoeg te beleven. “Amsterdam heeft weliswaar de grote Nederlandse meesters zoals Van Gogh, Utrecht heeft Gerrit Rietveld en Piet Mondriaan.” Er wordt gerefereerd aan de het Centraal Museum die de grootste collectie van Rietveld heeft en ook aan het Rietveld Schröderhuis.

Tot slot wordt aangeraden om een bezoek te brengen aan het nijntje museum. “Het museum is een feest voor jong en oud.”