Theater in een Utrechtse sportschool; een filosofische spinningles

Een unieke theaterervaring die je niet vanuit een stoel beleeft, maar al trappend op een spinningfiets in sportschool De Workout aan de Oudegracht. Theater Kikker en De Workout bundelen hun krachten voor een bijzondere samenwerking en nodigen je uit voor een filosofische spinningles op 25 en 26 januari.

In Oxygen Debt, een voorstelling die fysieke inspanning en mentale verdieping samenbrengt, neemt performer Luit Bakker je mee op een ontdekkingsreis naar de grenzen van je lichaam én geest.

In tegenstelling tot de controle die mensen tijdens een sportles uitoefenen op het lichaam, probeert deze voorstelling te laten zien hoe weinig controle mensen hebben over de processen in het lichaam.

“Hoe harder we fietsen, hoe dichter we bij de grenzen van ons lichaam komen en bij de realiteit dat ons lichaam niet altijd doet wat we willen”, schrijft de organisatie. “De voorstelling herinnert ons eraan dat onze hartslag ons aan deze aarde en aan elkaar verbindt en nodigt ons uit om samen onze sterfelijkheid onder ogen te zien.”

Tickets zijn verkrijgbaar via deze website.