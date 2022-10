Theater Kikker viert 50ste verjaardag met 50 uur non-stop theater

Doorzichtige containers verschenen afgelopen week op verschillende plaatsen in de stad: het Janskerkhof, het Stadhuisplein en het Hoge Woerdplein zijn de standplaatsen van de drie ‘KikkerKontainers’. Hier zijn theatervoorstellingen gratis te bezoeken.

Bij de KikkerKontainer op het Stadhuisplein gaat op vrijdag 7 oktober een marathon van 50 uur non-stop theater van start. Om 19.00 uur begint het feestweekend vol voorstellingen. “Theatermakers zullen de regie hebben. Theater Kikker wil met hen, toevallige voorbijgangers en mensen uit een bewogen verleden vooruitkijken en vol vertrouwen de volgende 50 jaar inrennen”, laat de organisatie weten.

Toekomst

Na de aftrap op de vrijdagavond start het programma in de Grote Zaal van Theater Kikker aan de Ganzenmarkt. Deze bijeenkomst gaat uitgebreid in op ‘de toekomst van theater’ en ‘theater van de toekomst’, waarbij verschillende grote namen in het vakgebied te gast zullen zijn.

Op zaterdagochtend staat het theater fris op met een programma voor de jongere bezoekers. Later op de dag kunnen bezoekers van alle leeftijden een ticket voor een bepaald tijdslot kopen, waarmee ze naar meerdere voorstellingen kunnen kijken.

De zondag staat volgepland met theatervoorstellingen, met onder meer een ‘theatraal ontbijt’ in de foyer en meerdere mimevoorstellingen in de Grote Zaal. Het programma gaat door tot in de zondagavond 9 oktober.

Kikkeren

Theater Kikker vindt zijn oorsprong in de zeventiger jaren in een zaaltje aan het Janskerkhof. Het zaaltje werd destijds door studenten gebruikt voor ‘kikkeren’, gehurkt op en neer springen als een kikker. Tejater Kikker werd het zaaltje toen genoemd, wat al snel veranderde in Theater Kikker. In de jaren ’80 verhuisde het theater naar de Ganzenmarkt maar behield de naam.

Het blokkenschema en meer informatie over de voorstellingen zijn te vinden op de website van Theater Kikker.

