Theater na de Dam: deze Utrechtse online voorstellingen over de Tweede Wereldoorlog zijn vandaag te bekijken

De jaarlijkse theatermanifestatie Theater Na de Dam kan dit jaar op 4 mei niet op de gebruikelijke manier doorgaan. Eigenlijk zouden ruim honderd voorstellingen – die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog – door het hele land te bezoeken zijn. Verschillende Utrechtse culturele instellingen hebben hun programma aangepast en gaan online, zodat de verhalen toch bij de mensen thuis komen. Dit is het programma in Utrecht.

DOX, Theater Utrecht, Stadsschouwburg Utrecht – Thuis Theater Na de Dam

Vanuit een lege Stadsschouwburg Utrecht nemen hosts Dorothy Blokland en Abdelhadi Baaddi de kijkers mee van de ene naar de andere muzikale woonkamer, van dans tot spoken word en muziek. De avond staat onder meer in het teken van beperkte vrijheid.

De live-stream is vanaf 19.30 uur hier te volgen.

Theatergroep Aluin – Maliebaanmonologen

Maak kennis met de Utrechtse helden en schurken van de Tweede Wereldoorlog aan de Maliebaan. Geïnspireerd op het boek Aan de Maliebaan van Ad van Liempt schreef Erik Snel zes fascinerende monologen over bewoners van de Maliebaan: Aartsbisschop de Jong, NSB-Leider Mussert, SS-Voorman Feldmeijer, Verzetsheldin Dr. Max, secretaresse van de Sicherheitspolizei, Erna Boomsma en Frits Elzas van de Joodsche Raad spreken allemaal.

De voorstelling zou eigenlijk live zijn, maar nu is er een link naar een registratie.

Het Wilde Westen – 4 mei herdenkingsconcert

Het Wilde Westen laat het lied Ik plukte deze bloem voor jou van Suze Terwisscha van Scheltinga zien en horen tijdens een online herdenkingsconcert. Suze vertelt in een bijbehorend filmpje over haar onderzoek en voor wie het lied speciaal geschreven is.

Het concert is vanaf 20.30 uur hier live te bekijken.

Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel) – Het verhaal dat niet verteld wil worden

Theatermaker Greg Nottrot wordt door Jannet van Lange geïnterviewd over het stuk Graven. Een verhaal over een foute liefdesgeschiedenis dat eigenlijk in juni gespeeld zou worden op het Berlijnplein. Maar dat kan niet doorgaan. Vanavond vertelt hij over het verhaal en pianiste Maxime Snaterse zal ook te horen zijn.

De livestream van het interview kan hier vanaf 21.00 uur bekeken worden.

Theaterschool Utrecht – De brieven die bleven

Jongeren uit Utrecht verdiepten zich onder leiding van theatermaker Linda Bosch in de geschiedenis van Utrecht ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. De jongeren zijn in gesprek gegaan met ouderen die de oorlog meemaakten. Dit ging via brieven, de telefoon en Skype. Hun onderzoek vormt de basis voor De brieven die bleven. Eigenlijk zou hier ook een voorstelling op gebaseerd worden en gespeeld worden in de bibliotheek aan de Neude. Dit is niet doorgegaan. Wel gaan 11 jongeren op de fiets door Utrecht om 1100 brieven te bezorgen om zo toch hun gedachten en ervaringen te delen.

Er is ook een speciale website gemaakt voor het project. Hier zijn de brieven ook te lezen.