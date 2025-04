Theater Utrecht trekt in pand van voormalig Het Huis Utrecht

Theater Utrecht verhuist naar het voormalige pand van Het Huis Utrecht. Deze culturele instelling stopte met bestaan omdat de subsidiekraan werd dichtgedraaid. Theater Utrecht zegt een Centre for Perfomance Arts te worden in het oude schoolgebouw aan de Boorstraat 107.

Het pand werd in 1896 opgeleverd als katholieke basisschool en wordt sinds 1992 als theater gebruikt maar biedt ook ruimte voor repetities en kantoor. De laatste huurder was Het Huis Utrecht. Vorig jaar kreeg deze instelling een negatief subsidieadvies waarna de geldstroom stopte. Het Huis Utrecht kreeg voorheen 439.000 euro aan subsidie per jaar.

Zoektocht

De gemeente Utrecht startte vervolgens een zoektocht naar een nieuwe culturele huurder. Er kwamen acht partijen langs, maar Theater Utrecht mag het gebouw gaan huren. Theater Utrecht is in de landelijke basisinfrastructuur voor cultuur van het ministerie het theatergezelschap voor stad en regio Utrecht.

Theater Utrecht schrijft in een bericht op de website: “Het luidt een nieuwe fase in voor Theater Utrecht dat als Centre for Performing Arts op deze locatie met twee theaterzalen, drie studio’s, kantoren en een café kiest voor een huis waar maken centraal staat.” Dit voorjaar zal Theater Utrecht haar intrek nemen in het pand en aan het begin van theaterseizoen 25/26 gaan de deuren aan de Boorstraat open voor publiek.