Theatermakers zoeken mensen die in Utrecht de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt

Jonge Utrechtse theatermakers zijn op zoek naar mensen die in Utrecht de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Op basis van deze verhalen willen zij voorstellingen maken die op 4 mei te zien zijn in de bibliotheek op de Neude.

Op 4 mei, de dag van de Nationale Dodenherdenking, wordt weer een nieuwe editie van Theater na de Dam georganiseerd. Allerlei Nederlandse theatermakers en artiesten verzorgen op die dag voorstellingen die allemaal betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.

Ook twee groepen van Theaterschool Utrecht zijn momenteel een voorstelling voor 4 mei aan het voorbereiden. Zij zijn daarvoor op zoek naar mensen die de oorlog in Utrecht hebben meegemaakt of daar iets over kunnen vertellen.

De ene groep verdiept zich in verzetsvrouw Truus van Lier en het andere gezelschap wil weten hoe de oorlog mensen heeft gevormd. Personen die hun verhaal willen delen kunnen zich melden via dit e-mailadres: [email protected]

