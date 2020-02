Theaterschool Utrecht zoekt ouderen die Tweede Wereldoorlog in Utrecht meemaakten

Theaterschool Utrecht zoekt in het kader van de voorstelling De brieven die bleven ouderen die in Utrecht de Tweede Wereldoorlog meemaakten en aan jongeren willen vertellen over hun jeugd in oorlogstijd. Op 29 maart organiseert de theaterschool hiervoor een bijeenkomst in de bibliotheek op de Neude.

Theatermaker Linda Bosch maakt samen met jongeren een voorstelling die gebaseerd is op verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Als voorbereiding op de voorstelling zullen Utrechtse jongeren zich verdiepen in de geschiedenis van de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is het voeren van gesprekken met ouderen over hoe het is om op te groeien in oorlogstijd. De gesprekken met de ouderen zullen samen met ander brononderzoek worden verwerkt in de voorstelling De brieven die bleven.

De bijeenkomst waar ouderen over hun jeugd in Utrecht in oorlogstijd kunnen vertellen, is op 29 maart van 10.30 uur tot 12.00 uur in de bibliotheek in het oude postkantoor op de Neude. Jongeren van tussen de 12 en 21 jaar oud die mee willen doen aan het project, kunnen zich inschrijven via Theaterschool Utrecht. De deelname kost 50 euro.

De voorstelling De brieven die bleven wordt op 4 mei gespeeld in het oude postkantoor.