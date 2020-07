Thirty030 start actie om Utrechtse transformatorkasten op te knappen met kunst

Het Utrechtse platform Thirty030 wil de transformatorkasten in de stad mooier maken. Ze zijn daarvoor op zoek naar kunstenaars en geld om het project uit te voeren.

Volgens Margreet Rijlaarsdam van Thirty030 liepen zij al enige tijd rond met het idee om transformatorkasten te beschilderen. “De stad wordt regelmatig besmeurd en transformatorkastjes zijn daar vaak de dupe van. Voor sommige mensen is dat een doorn in het oog. We zijn daarom op het idee gekomen om de kasten te gebruiken om Utrecht juist mooier te maken.”

Thirty030 is al met verschillende partijen om tafel gaan zitten waaronder de gemeente Utrecht en het ondernemersfonds. Deze laatste partij heeft al geld toegezegd waarmee de eerst 8 á 10 transformatorkasten in het centrum een opknapbeurt kunnen krijgen.

Kleur

Het uiteindelijke doel van Thirty030 is om de hele stad meer kleur te geven. Hiervoor is echter meer geld nodig. “We willen een eerlijke prijs aan de kunstenaars betalen. Daarom zijn we nu nog in gesprek met verschillende financiers.”

Een beschilderd transformatorkastje zorgt niet alleen voor meer kleur, maar heeft volgens Rijlaarsdam ook een preventieve werking. “Een grijze kast nodigt uit om bijvoorbeeld stickers op te plakken. Bij een kast met een kunstwerk erop gebeurt dit veel minder.”

Oproep

Thirty030 roept Utrechters op om kunstenaars aan te dragen die dit project uit kunnen voeren. Tegelijkertijd roepen zij artiesten op zich te melden. Er zijn momenteel nog geen concrete afspraken. Rijlaarsdam hoopt echter dat de eerste kasten in het centrum voor de winter zijn beschilderd.