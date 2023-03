Thomas de Stoomlocomotief komt na vier jaar weer naar het Spoorwegmuseum in Utrecht

Het beroemde, blauwe en pratende stoomlocomotiefje Thomas komt na vier jaar weer naar Utrecht. Van 18 tot en met 21 mei draait alles in het Spoorwegmuseum om Thomas en zijn vrienden. Tijdens het ‘Dagje uit met Thomas’ worden er meerdere activiteiten georganiseerd. De locomotief rijdt rond, er is een groot speelkleed en de Thomas-musical wordt opgevoerd. Kaarten zijn te koop vanaf maandag 20 maart.

‘Dagje uit met Thomas’ begint op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei, en duurt vier dagen. Tijdens het feestelijke evenement kunnen de kinderen niet alleen Thomas ontmoeten, ze kunnen ook meedoen aan een reeks activiteiten. De echte Thomas de Stoomlocomotief rijdt ritjes op het museumterrein. De Dikke Controleur, het enige menselijke personage uit de tv-serie, is aanwezig en gaat met de kinderen op de foto. Ook is er een groot speelkleed waar gespeeld en gebouwd kan worden met Thomas speelgoed.

Daarnaast wordt in de museumhal ieder uur de Thomas-musical opgevoerd waarbij volop meegezongen kan worden. Na afloop kan iedereen met de acteurs en Thomas op de foto. Ook is er een Thomas-bioscoop en kunnen kinderen geschminkt worden als Thomas.

Kaartverkoop

Het kan druk worden volgens het museum, daarom is reserveren noodzakelijk. Dit kan per tijdsblok en is gratis met een entreeticket. De kaartverkoop start op maandag 20 maart om 12.00 uur. Kaarten kosten 17,50 euro. Voor kinderen van 1 tot en met 3 jaar zijn er speciale peutertickets te koop voor 5 euro. Museumkaarthouders en VriendenLoterij VIP-kaarthouders hebben gratis entree, maar moeten wel te reserveren.