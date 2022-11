Tien culturele organisaties uit Utrecht krijgen straks ieder net geen 100.000 euro verdeeld over 2 jaar

Tien culturele organisaties uit Utrecht krijgen de komende twee jaar een subsidie van gemiddeld net geen 100.000 euro. Met het geld kunnen de makers hun plannen verder uitwerken en doorgroeien in hun vakgebied. “Dit is wat onze stad nodig heeft”, aldus wethouder Eva Oosters.

Iedere twee jaar selecteert een externe adviescommissie welke ‘nieuwe’ makers in Utrecht een tweejarige subsidie krijgen. Voor de periode 2023 en 2024 kregen Club Lam, Free-DOM, Studio Figur en Uncloud een positief advies. Naast deze vier partijen krijgen zes aanvragers uit de vorige periode ook ondersteuning. Dit betekent dat iedere organisatie elk jaar een bedrag van tussen de 42.5000 en 55.000 euro ontvangt.

De plannen van de vier nieuwe partijen zijn volgens de gemeente een aanvulling op het bestaande aanbod in de stad. Zo richt Club Lam zich op het herschrijven van historische verhalen vanuit het vrouwelijk perspectief. Free-DOM is een hiphopdansfestival, Studio Figur bestaat uit theatermakers die onder meer poppen gebruiken tijdens de voorstelling en Uncloud wil de relatie tussen mens, technologie, maatschappij en experiment in de kunsten onderzoeken en tentoonstellen.

Divers

De zes partijen die voor 2021-2022 met succes een aanvraag deden, hebben ook deze ronde een positief oordeel gekregen. Het gaat om iona&rineke, Mooie Woorden, Catching Cultures Orchestra, Studio Julian Hetzel, Sounds Like Touch en Pynarello. Alle aanvragers samen bedienen volgens de gemeente heel veel verschillende Utrechters.

“Dit is wat onze stad nodig heeft; nieuwe geluiden, nieuwe vormen en verrassende combinaties”, aldus de wethouder. “Er was ook dit jaar veel animo voor de regeling. Ik ben blij dat deze tweejarige subsidie ruimte biedt voor deze talentvolle makers en zo ruimte creëert voor vernieuwende initiatieven.”

Met deze regeling wil Utrecht getalenteerde makers voor wie de vierjarige cultuursubsidie niet haalbaar is de kans geven om door te groeien. Dit jaar werd het budget verruimd naar 505.000 euro per jaar.

