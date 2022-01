Tien herinneringsbomen in Utrecht krijgen allemaal eigen kunstwerken

Annabel Schouten gaat kunst maken bij de tien herinneringsbomen die in 2022 geplant gaan worden in Utrecht. Deze tien bomen moeten samen met de kunstwerken een blijvende herinnering zijn aan de viering van 900 jaar stadsrechten, dat dit jaar gevierd gaat worden.

Elke Utrechtse wijk krijgt een herinneringsboom. De locaties waren al bekend en nu is ook duidelijk wie de kunstwerken gaat maken bij de bomen; Annabel Schouten, ze werkt graag met mens en natuur. De boom krijgt samen met het kunstwerk een nieuwe naam en heet voortaan: Verbindingsboom, waarin ze beoogt een ontmoeting met elkaar en de boom te creëren.

In 2021 is ze afgestudeerd aan HKU- Music Performance Artist. Ze houdt zich al langer bezig met bomen. Schouten vertelt: “In eerdere werken heb ik artistiek onderzoek gedaan naar mijn relatie met bomen. Daaruit volgde dat ik heel veel op een plek wilde zijn net zoals bomen zich ook verhouden tot de plek waar ze staan. Voor een maand heb ik veel tijd in stilstand doorgebracht bij een groep bomen bij mij uit de buurt om een idee te krijgen hoe het is om een boom te zijn.”

Vanuit dit onderzoek ontstond een volgend werk: “Een werk waar ik, samen met wandelaars en voorbijgangers, in een graslandschap cirkels ging lopen, net zolang tot je kon zien waar we gelopen hadden. Deze twee projecten gecombineerd leidden tot het idee om samen met de buurt jaarringen te maken rondom de bomen, waarbij je de tijd die je samen doorbrengt met de boom zichtbaar maakt. Het idee is dat elk jaar een jaarring rondom de boom wordt gelegd als getuigenis van een groeiende verbinding. De boom als getuige van de verbinding die mensen met elkaar aangaan in de buurt.”

“De opdracht is natuurlijk uitdagend, ik ben erg benieuwd hoe elke wijk gaat reageren. Ik hoop in elke wijk mijn steentje bij te kunnen dragen aan ontmoeting en verbinding. Ik ben blij dat het werk als een logisch vervolg voelt op mijn twee eerdere werken. Het is voor mij als kunstenaar mooi om te zien hoe het ene werk doorgroeit in het andere”, aldus Schouten.

Sterke symbolische waarde

Het ontwerp van Schouten is gekozen uit de inzendingen van een open oproep en de presentatie van drie schetsontwerpen. Haar ontwerp is gekozen omdat de gemeente meent dat het een sterke symbolische waarde toevoegt aan de bomen als ‘verbindingsbomen’ in de wijken.

Het ontwerp voor het kunstwerk bestaat uit smalle keramische of betonnen tegels rond de bomen heen, de inwoners kunnen zich aanmelden om een voetafdruk van zichzelf achter te laten bij de Verbindingsboom tijdens de onthulling van het kunstwerk. De voetstappen samen vormen als jaarringen cirkels rond de bomen. Na de onthulling zal het kunstwerk jaarlijks groeien. Verder zullen de bomen ruimte bieden voor evenementen zoals culturele programma’s en buurtfeesten. Dit moet ervoor zorgen dat mensen hier samen blijven komen en herinneringen zullen maken.