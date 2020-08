Tien Utrechtse wijken, tien muurschilderingen

Vakantie vieren in eigen stad, dan doen een hoop meer mensen omdat corona nog een groot deel van de wereld in de greep heeft. Maar er is een hoop moois te zien in Utrecht. Zo staat de stad steeds meer bekend om haar muurschilderingen; van historische meesterwerken tot moderne anamorfische afbeeldingen. Wij maakten een selectie, niet alleen de mooiste van Utrecht – want elke wijk komt aanbod. En aangezien een groot deel van de Utrechters dit jaar vakantie viert in eigen stad zijn de komende weken de ideale periode om ook daadwerkelijk op de fiets te stappen.

Maker: Munir de Vries

Locatie: hoek van de Croeselaan en de Van Zijstweg

Gemaakt in: 2017

Wijk: Binnenstad

Met deze schildering wilde illustrator Munir de Vries podium bieden aan initiatieven uit de Dichterswijk, waaronder de in 2017 nog niet geopende Pomp. Dit is nu een succesvolle horecazaak in het voormalige tankstation iets verderop, maar was tijdens het maken van deze schildering nog een vervallen plek. De buurt was wel al heel druk om als creatieve community plannen te maken voor de pomp. Ook spelende kinderen, skateboarders en vrouwen die aan vechtsport doen representeren zaken uit de wijk.

Maker: De Strakke Hand

Locatie: Gerard Doustraat

Gemaakt in: 2020

Wijk: Oost

Dit is een van de nieuwste aanwinsten in Utrecht, in de Schildersbuurt. In deze buurt zijn de straten vernoemd naar schilders en dit jaar heeft de Strakke Hand in de buurt al twee grote muurschilderingen gemaakt. De schildering van zo’n 5 meter hoog is niet het grootste werk van Michiel Meulemans en zijn team: “Het is wel heel gedetailleerd, vergelijkbaar met de muurschildering die we hebben gemaakt van Pyke Koch.” Als je hier in de buurt bent is het goed om ook even naar Saenredamstraat te fietsen, daar is nog een werk van De Strakke Hand te vinden.

Maker: Leon Keer

Locatie: Berlijnplein

Gemaakt in: 2020

Wijk: Leidsche Rijn

Over de hele wereld zijn er werken te vinden van Utrechter Leon Keer, en nu ook in onze eigen stad. Keer is bekend vanwege zijn 3D anamorfische stijl. Bij dit soort schilderingen zien kijkers vanuit een bepaalde hoek de afbeelding zoals die bedoeld is, vanuit andere hoeken ziet het werk er vervormd uit. De schilderingen zorgen zo voor een ruimtelijke illusie. De Utrechter schilderde in onder meer de Verenigde Staten, Mexico, Rusland, Nieuw-Zeeland en Australië.

Maker: Johan Moorman

Locatie: Kalymnosdreef

Gemaakt in: 2017

Wijk: Overvecht

Deze gevel is een paar jaar geleden veranderd in een kunstwerk ter ere van het honderdjarig bestaan van De Stijl. Het project heeft als doel om De Stijl onder de aandacht te brengen bij een breder publiek buiten het museum. Kunstenaar Johan Moorman laat zich vaak inspireren door kunstenaars van De Stijl, zoals de bekende Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld. “Deze stroming is de basis bij ieder ontwerp”, zei hij in 2017.

Maker: Daniel Roozendaal

Locatie: hoek van de Cartesiusweg en de Thomas à Kempisweg

Gemaakt in: 2015

Wijk: West

Dit is een van de muurschilderingen in de stad die ons herinnert aan de start van de Tour de France in Utrecht. De afgebeelde oud-Tourwinnaars Jan Janssen en Joop Zoetemelk waren tijdens de onthulling zelf aanwezig om het lint door te knippen. Jan Janssen en Joop Zoetemelk zijn trots op de grote muurschildering. “Alleen die bril is veel te modern, ik heb helemaal niet zo’n rode bril”, riep Jan Janssen.

Maker: JanIsDeMan

Locatie: Amsterdamsestraatweg 59

Gemaakt in: 2020

Wijk: Noordwest

Er zijn twee spraakmakende schilderingen van JanIsDeMan aan de Amsterdamsestraatweg te vinden. Dit is de nieuwste. De ander is de bekende boekenkast en is te vinden ter hoogte van de Mimosastraat. Ook voor het meest recente werk is de kunstenaar met verschillende partijen om tafel gaan zitten. Samen is besloten dat het concept van het kunstwerk ‘Welkom op de Straatweg’ moest zijn.

Maker: Mattia Campo Dall’orto

Locatie: Karieboestraat

Gemaakt in: 2016

Wijk: Zuid

Jong en oud komen samen in deze grote muurschildering. De Italiaanse kunstenaar heeft een week lang gewerkt aan de muurschildering. De schildering laat twee vrouwen zien, jong en oud. Beide vrouwen waren bewoners van de Saffier, die geposeerd hebben voor Mattia. In wooncomplex de Saffier wonen jongeren en ouderen samen. De titel van het werk: Mirror of Return

Maker: De Strakke Hand

Locatie: Attleeplantsoen

Gemaakt in: 2018

Wijk: Zuidwest

De Strakke Hand is verantwoordelijk voor meerdere meesterwerken in de stad. Zo maakten ze dit exemplaar voor de serie Utrecht, Caravaggio en Europa. In totaal werden drie schilderijen van het Centraal Museum groot afgebeeld in de stad, een in Overvecht, een aan het Westplein en deze in Kanaleneiland. Zo wordt museumkunst toegankelijk voor iedereen. Dit werk toon de Luitspeler van schilder Dirck van Baburen (1595-1624).

Maker: Jos Peeters

Locatie: Torenplein

Gemaakt in: 2010

Wijk: Vleuten – De Meern

Jos Peeters heeft al tal van muurschilderingen gemaakt in Utrecht. Hij is verantwoordelijk voor veel historische afbeeldingen. Al tientallen jaren is hij daarmee bezig in Utrecht. In de wijk Vleuten – De Meern is het overigens wel goed zoeken naar muurschilderingen en andere vormen van street-art. Wellicht dat er in de toekomst nog wat bij gaat komen.