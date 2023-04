Tientallen Utrechters worden met smoes naar Stadsschouwburg gelokt voor jaarlijkse lintjesregen

Verschillende Utrechters werden woensdag weer in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Zoals gebruikelijk is op de dag voor Koningsdag krijgen de inwoners van de stad, die zich op wat voor manier dan ook voor anderen of de samenleving hebben ingezet, een koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester. Dit keer was de ceremonie in de Stadsschouwburg en kregen in totaal 31 Utrechters van Dijksma een lintje opgespeld.

Op de onderste ring van de Grote Zaal zaten de 31 Utrechters die waarschijnlijk met een smoes naar de Stadsschouwburg waren gelokt. Zij waren in het bijzijn van familie, vrienden, collega’s en andere bekenden. “Vandaag zijn we hier bijeen voor een bijzondere gebeurtenis”, zei de burgemeester bij de opening van de ceremonie. “U krijgt zo dadelijk een Koninklijke onderscheiding opgespeld. De waarde van deze onderscheiding doet er toe. Het hier gaat om individuele prestaties, ongeacht maatschappelijke status of rang. Dragers van deze Koninklijke onderscheiding zijn in feite gewone mensen met een bijzondere inzet.”

COC Midden-Nederland

Vervolgens werden de decorandi één voor één door burgemeester Dijksma naar voren geroepen. Zij vertelde in het kort waarom de mensen een Koninklijke onderscheiding kregen. Ariene van den Blink werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau omdat zij sinds 1986 actief is voor het COC Midden-Nederland.

“Als 23-jarige jonge vrouw wist u uit eigen ervaring dat de positie van de homoseksuele man en vrouw nog zeer te wensen overliet”, vertelde de burgemeester. “Daarom meldde u zich in 1986 bij COC Midden-Nederland. U was bereid om allerlei klussen op te pakken. 40 uur in de week, onbetaald. […] In die tijd was het COC vooral toegerust om homoseksuele mannen ondersteuning te bieden. Door uw inzet werd het ook een toevluchtoord voor lesbische en biseksuele vrouwen. Zij kampten veelal met gevoelens van minderwaardigheid, verdriet, angst en depressie.”

Gehandicaptenzorg

Nico Eickhoff is ruim 40 jaar actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties in de gehandicaptenzorg. De kapitein buiten dienst heeft zelf een dochter die leeft met een ernstige meervoudige beperking. “Als vader hebt u zich jarenlang ingezet om haar stem te laten horen. In cliëntenraden bijvoorbeeld, maar ook in het fonds dat opgericht is om cliënten van Reinaerde te ondersteunen. Mede dankzij uw grote inzet kreeg het ondersteuningsfonds van Reinaerde de ANBI-status en kwamen er ook steeds meer aanvragen, zodat ook steeds meer cliënten geholpen konden worden”, vertelt de burgemeester.

Singelkerk

Wilhelm van Eeken, die zich de afgelopen 18 jaar heeft ingezet voor de Singelkerk in Utrecht, werd ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dijksma: “U zorgde ervoor dat de vluchtelingen in de koffiezaal van de kerk terecht konden voor eten, een potje tafeltennis of tafelvoetbal en u regelde – héél belangrijk – gratis wifi voor hen. […] U staat óók bekend als iemand die zich al decennialang uitstrekt naar mensen bínnen de kerkgemeenschap. […] Er zijn veel eigenschappen op u van toepassing, maar als ik er één mag noemen, is het gastvrij.”

Daarnaast kregen nog 28 andere inwoners van Utrecht woensdag een Koninklijke onderscheiding. Allemaal met minstens net zulke indrukwekkende verhalen als hierboven. Bekijk hier de hele lijst van wie er in de gemeente Utrecht een onderscheiding heeft gekregen.