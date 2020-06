Tijdschrift Oud-Utrecht maakt themanummer over Utrecht Boekenstad

Het dubbeldikke themanummer van het Tijdschrift Oud-Utrecht over Utrecht Boekenstad is verschenen. De artikelen gaan over Utrechtse schrijvers, drukkers, uitgevers, bibliothecarissen en boekhandelaars door de eeuwen heen.

Schrijver Maxim Februari, winnaar van de C.C.S. Croneprijs, nam het eerste exemplaar in ontvangst op een toepasselijke plek: in de Bibliotheek Neude. Het omslag van het tijdschrift wordt gesierd door het oudst bekende gedrukte boek van het Nederlandse taalgebied, dat in 1473 in Utrecht werd gedrukt.

Decor

Mede dankzij de aanwezigheid van de universiteit wemelde het van schrijvers in de stad. Zo ontpopte menig theologiestudent zich in de 19e eeuw tot dichtende dominee. Nicolaas Beets was in diezelfde periode een stadsdichter avant la lettre. In 1873 pleitte hij in een gedicht ‘Voor de Utrechtsche waterleiding’.

Voor sommige schrijvers vormde Utrecht een dankbaar decor, anderen wilden liefst zo snel mogelijk weg uit de Domstad. “In Utrecht zitten is tijd en levenslust verspillen”, vond Slauerhoff, zoals zijn biograaf Wim Hazeu beschrijft in het themanummer.

Zelfs Utrecht-chroniqueur C.C.S. Crone vertrok uiteindelijk naar Amsterdam, nadat hij tijdens de bezetting bij uitgeverij Bruna had gewerkt. De jonge auteurs van de zogenaamde Utrecht Maffia zetten zich eind 20e eeuw juist nadrukkelijk af tegen de hoofdstad, herinnert Ronald Giphart zich in een interview. Andere artikelen gaan bijvoorbeeld over de Utrechtse bibliotheek in de wederopbouwperiode en de ‘vrouwenboekhandel’ Savannah Bay.

Utrechtse schrijfsters

Ook al speelden mannen in de Utrechtse boekenwereld vaak de hoofdrol, de stad telde ook vele vrouwen die publiceerden of zich anderszins met boeken bezighielden. Daarvoor is in het themanummer extra aandacht, mede dankzij de bijdrages vanuit het internationale onderzoeksproject ‘Women writers in history’ (KNAW). Het tijdschrift is te verkrijgen in de meeste Utrechtse boekhandels en via de website.