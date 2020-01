Timelapse Frans Hofmeester op LED schermen Centraal Museum

De bekende timelapse waarin te zien is hoe de kinderen van de Utrechtse kunstenaar Frans Hofmeester opgroeien is binnenkort in de buitenruimte te zien. Het Centraal Museum toont de video vanaf 20 januari op de schermen op de zijgevel van het historische gebouw.

Hofmeester maakte de portretten van zijn dochter Lotte en zoon Vince vanaf de dag dat ze werden geboren totdat ze twintig jaar oud waren. Met de timelapse maakt de kunstenaar het proces van ouder worden zichtbaar.

De video Portrait of Lotte, 0 to 20 year werd op verschillende sociale mediakanalen maar liefst vijftig miljoen keer bekeken. Het leverde Hofmeester veel (inter)nationale belangstelling op. Zo werd de video van zijn dochter onder andere gebruikt voor een overheidscampagne in Wales.

Verheugd

Het Centraal Museum zegt bijzonder verheugd te zijn dat de video binnenkort te zien is op de grote LED schermen aan het Nicolaaskerkhof. De timelapse is onderdeel van een serie video’s die het museum toont in de openbare ruimte. Zo was eerder al werk van Rafaël Rozendaal, Janis Rafa, Fiona Tan en David Jablonowski te zien.

De timelapse is van maandag 20 januari tot donderdag 13 februari te zien op de gevel van het Centraal Museum. Bekijk beide video’s hieronder.