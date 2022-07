Tips voor voorbereiding De Groate Utreg Kwis

Het voordeel van de hete zomer is dat er veel tijd is om eens rustig in wat Utrecht-boeken te duiken. Voor deelname aan De Groate Utreg Kwis is dat een relaxte voorbereiding. Een van de belangrijkste boeken is dit jaar uitgekomen: Gekomen om te blijven – 900 jaar Utrecht.

Daarnaast dient het aanbeveling, voor degenen die van de sociale media houden, groepen als Oud-Utrecht en Utrecht-altijd te volgen. Daar barst het van de interessante weetjes over de historie van Utrecht en zeker ook leuk zijn de groepen Utrecht! en Je bent Utrechter geweest… waar leden (zoals Vincent Dirksen) graag hun kennis over de stad met andere delen.

Maar vergis je niet, in De Groate Utreg Kwis gaat het niet alleen over Utrechtse geschiedenis. We strooien ook graag met vragen over Utrechtse zaken die nog maar net in het nieuws waren of zelfs zijn.

Een krant lezen of een nieuwswebsite zoals die van DUIC is daarom zo gek nog niet deze zomer. Om de helpende hand te bieden hebben we onlangs nog onder degenen die zich al voor de kwis hebben ingeschreven, via loting, vijftig deelnemers kunnen verblijden met de twee jaarboeken die DUIC over 2020 en 2021 had uitgebracht.

Rondleidingen

Waar ook al diverse mensen gebruik van hebben gemaakt zijn de (gratis) rondleidingen die het Stadsgilde aanbiedt. Informatie daarover vind je op de website van De Groate Utreg Kwis, maar schrijf je dan wel eerst in als deelnemer.

Niet alleen het Stadsgilde biedt rondleidingen door de stad. Aan de hand van de website van de Utrecht – Time – Machine kun je door de stad zwerven en veel te weten komen en de vereniging Oud-Utrecht heeft het nieuwsgierigen helemaal makkelijk gemaakt door op veel plekken in de stad een tegel te leggen met daarop een QR-code als toegang tot veel informatie.

En over QR-codes gesproken is er via Het Utrechts Archief ook een schat aan leuke en aardige Utrecht-weetjes te verkrijgen met heuse door bekende Utrechters ingesproken rondleidingen. De nieuwste is die met Marieke van Schijndel, de directeur van het Catharijneconvent (waar je deze zomer ook beslist moet gaan kijken net zoals in het Centraal Museum waar de 900 jaar Utrecht-expositie De Gezonde Stad te zien is).

Mogen we niet vergeten de rondleidingen van DomUnder en paleis Lofen waar bezoekers daadwerkelijk een stapje terug doen in de tijd tot en zelfs bijna tweeduizend jaar terug in de tijd gaan.

Deelnemen

Maar terug naar de warme zomer, op het badhanddoek op het strand is het niet verkeerd het boekje Utrechts Verleden in Vogelvlucht nog eens door te bladeren. En wat zo leuk is, voor wie anderstalige vrienden heeft, dit boekje wordt binnenkort ook in het Engels uitgebracht. Een mooi cadeau dus voor degenen die onze taal niet machtig zijn maar wel het Engels.

Afsluitend. Iedereen kan dus aan De Groate Utreg Kwis deelnemen, het enige wat gevraagd wordt is dat je in ons stadsie wil verdiepen. Succes deze zomer.

Inschrijven voor deelname kan op de website.

DUIC is mediapartner van De Groate Utreg Kwis.