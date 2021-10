TivoliVredenburg en Museum Catharijneconvent maken talkshow over feminisme en Maria Magdalena

TivoliVredenburg en Museum Catharijneconvent slaan de handen ineen en organiseren een talkshow rondom de tentoonstelling Maria Magdalena. De talkshow Vrouwen en Framing gaat over feminisme en Maria Magdalena, die volgens het museum voor het eerst haar eigen tentoonstelling heeft.

“Deze mysterieuze vrouw is al meer dan 2000 jaar het onderwerp van vele mythes en complottheorieën”, schrijven de organisatoren. “Van boetvaardige prostituee tot feministisch boegbeeld: de manier waarop zij wordt beschreven en verbeeld is een spiegel voor de heersende maatschappelijke opvattingen over vrouwen.”

Tijdens de talkshow praten verschillende vrouwen uit de journalistiek en de theater-, podcast- en fotografiewereld over hoe er anno 2021 over vrouwen wordt gedacht. Dichter en Parool-columnist Babs Gons leidt de show.

Nieuwe beelden

Onder meer Nydia van Voorthuizen (bekend van de podcast Damn, Honey), theatermaker en Theo d’Or-winnaar Naomi Velissariou (toneelprijs voor beste vrouwelijke hoofdrol) en journalist Hasna El Maroudi (o.a. columnist NRC) bespreken wie de opvattingen over vrouwen bepalen, welke gevolgen dit heeft en hoe vrouwen daar zelf nieuwe beelden tegenover zetten.

Museum Catharijneconvent-conservator Lieke Wijnia koppelt de beeldvorming over vrouwen vandaag de dag aan die rond Maria Magdalena. Van kroongetuige, zondares tot feminist, zo schrijft het museum.

Een kaartje voor de talkshow kost 12,50 euro. En de tentoonstelling is nog tot en met 9 januari te bezoeken.