TivoliVredenburg in financiële problemen, gemeente Utrecht betaalt 800.000 euro mee aan gestegen energiekosten

Muziekgebouw TivoliVredenburg in Utrecht is in financieel zwaar weer gekomen vanwege de stijging van energiekosten. Met een energierekening die 800.000 euro hoger uitvalt dan begroot zou het muziekpaleis het jaar 2022 mogelijk afsluiten met een tekort van 1,3 miljoen euro. De gemeente heeft echter besloten om de portemonnee te trekken met een eenmalige subsidie van 800.000 euro. Directeur Jeroen Bartelse laat weten erg blij te zijn met het geld.

TivoliVredenburg moest begin 2022 een nieuw energiecontract afsluiten en, zoals wel bekend is, bereikten de energieprijzen recordhoogtes. Bij een groot gebouw als TivoliVredenburg tikt dat meteen aan. En dan was er nog die andere tegenslag. Het muziekpaleis was vorig jaar ook nog twee maanden dicht vanwege corona, terwijl veel kosten gewoon doorliepen. Bartelse: “De wonderlijke situatie is dat het publiek vorig jaar – toen het weer kon – massaal terug is gekomen naar TivoliVredenburg, maar door die twee onvoorziene omstandigheden heeft het tekort in 2022 zo kunnen oplopen.”

Bartelse vertelt dat TivoliVredenburg vorig jaar wel al de nodige maatregelen heeft genomen. “We vinden ook dat we als organisatie natuurlijk zelf verantwoordelijkheid moeten pakken.” Zo zijn alle ticketprijzen met 50 cent verhoogd, is de prijs voor een biertje en andere horecaproducten duurder geworden en kost het ook meer om een zaal te huren in TivoliVredenburg.

Ook is er gekeken hoe er bespaard kon worden op de energierekening. “Als het om installaties gaat, is nu het motto: alles staat uit tenzij er een programma is. Dat is wezenlijk anders dan vroeger. We willen ook een baken van licht zijn, maar we hebben er deze winter ook voor gekozen om het gebouw niet uit te lichten.” In de loop van het jaar heeft TivoliVredenburg op deze manier tussen de 15 en 20 procent energie weten te besparen.

Moeten de tickets niet gewoon nog wat duurder worden? Bartelse vertelt dat ze juist voor iedereen toegankelijk willen blijven. “Natuurlijk kijken we hoe we daar een balans in kunnen vinden en hoe we de gestegen kosten kunnen doorbelasten. Maar we willen juist ook toegankelijk blijven voor mensen met een kleinere portemonnee.” Dat geldt volgens Bartelse ook voor de programmering. “Dat is ook een van de knoppen waar we naar kijken. We vinden het juist heel belangrijk om ook ruimte te bieden aan allerlei soorten muziek, talentontwikkeling en artiesten die nog niet zijn doorgebroken.”

Subsidie

Met de subsidie van 800.000 euro wil de gemeente voorkomen dat ‘de continuïteit van TivoliVredenburg in gevaar komt en dat er rigoureus moet worden gesneden in de culturele programmering’. Het college van B&W stelt in totaal drie miljoen euro beschikbaar voor instellingen in Utrecht die in 2023 acute problemen hebben. Ook wordt er nog 4,5 miljoen euro uitgetrokken om te helpen bij langdurige problemen door de stijgende kosten.

Susanne Schilderman (wethouder Financiën) laat in een persbericht weten: “Er zijn instellingen in de stad die iedere dag voor veel Utrechters klaar staan en die nu in de financiële problemen komen. Het gaat om instellingen in de sectoren zorg, welzijn, sport en cultuur die door o.a. gestegen energiekosten verwachten in financiële problemen te komen in 2023. Voor sommige zijn de problemen acuut en andere verwachten flinke onzekerheid over de loop van dit jaar. Het Rijk werkt aan regelingen om de tekorten af te dekken op termijn. In de tussentijd nemen we nu actie omdat we deze organisaties die in de problemen zijn of dreigen te komen niet kunnen wachten en direct hulp nodig hebben.”

Het Rijk

De gemeente loopt hiermee dus ook vooruit op het geld dat van het Rijk beschikbaar komt, iets waar Bartelse vanuit de culturele sector vaak over praat in Den Haag. Het Rijk komt met een compensatieregeling voor maatschappelijke organisaties, waaronder culturele initiatieven, om de stijgende kosten op te vangen. “Het is fantastisch dat de gemeente al zo snel actie onderneemt en organisaties in Utrecht die het acuut moeilijk hebben alvast helpen.” Doordat er steun vanuit de overheden komt, wil Bartelse ervoor zorgen dat de diversiteit in het culturele programma niet in het geding komt. Ook moeten andere ‘draconische maatregelen’ daarmee van de baan zijn. “Maar uiteindelijk moeten we er ook zelf voor zorgen dat we de eindjes aan elkaar kunnen knopen.”