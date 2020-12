TivoliVredenburg kijkt terug op bewogen jaar: ‘Oh what a year’

Voor bijna iedereen was 2020 een bijzonder jaar, zo ook voor TivoliVredenburg. In een video blikt Utrechts grootste poppodium terug op een bewogen periode.

“Oh what a year”, schrijft TivoliVredenburg. “Begin dit jaar verheugden we ons nog op dikke festivals, de grootste bezoekersaantallen in onze geschiedenis en prachtige programma’s van over heel de wereld. Dat zat er al gauw niet meer in.”

TivoliVredenburg moest naar eigen zeggen sluiten, heropenen op een kier, afschalen, weer sluiten, weer heropenen en tot slot weer sluiten. “En toch: steeds maakten we er weer wat van.” TivoliVredenburg refereert aan bijvoorbeeld Walk The Line en Studio TivoliVredenburg, maar ook aan kleinschalige concerten die ‘stuk voor stuk bijzonder waren’.

2021

Ondanks deze programma’s, die geboren zijn in coronatijd en waar het poppodium trots op is, kan TivoliVredenburg niet wachten tot straks weer alles als vanouds is.

“Meer dan ooit kijken we uit naar een volgend jaar. Naar een jaar waarin we weer uit volle borst kunnen zingen, meedeinen met de mooiste livemuziek. Naar een jaar met lange rijen en volle zalen”, zegt algemeen directeur Jeroen Bartelse.

Bekijk hieronder de video die TivoliVredenburg heeft gemaakt over afgelopen jaar.