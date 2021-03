TivoliVredenburg presenteert boek na één jaar corona

Dit is een jaar voor in de geschiedenisboeken. Het is al vaker gezegd en daarom brengt TivoliVredenburg nu daadwerkelijk een boek uit. In OFF/ON blikken medewerkers en artiesten terug op een roerig jaar waarin alle zekerheden en routine wegvielen.

Het muziekpaleis ging van meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar, naar maximaal 30 in een zaal. En dat was alleen het geval als TivoliVredenburg überhaupt bezoekers mocht ontvangen. Want ze zijn ook vele maanden helemaal dicht geweest.

Transformatie

Het boek beschrijft de transformatie van de culturele organisatie en haar medewerkers in tijden van corona. Wie het boek openslaat ziet een foto van honderden mensen, opeengepakt in de Ronda tijdens een concert van John Coffey. Een beeld gemaakt in 2016 toen corona nog niet het nieuws overheerste.

Tijdens het coronajaar 2020 ontstonden er nieuwe initiatieven in TivoliVredenburg, de Walk the Line-programma’s trokken landelijk de aandacht. Ook ging het podium veel programma’s livestreamen.

In het boek is ook ruimte voor persoonlijke notities, onder meer van directeur Jeroen Bartelse. Hij hield een weekboek bij. In maart schreef hij: “Ons pand ligt er akelig stil bij. Sommige teams zien hun werk verdampen. Technici en stagecrews worden niet meer ingeroosterd, bedrijfsleiders en servicemedewerkers zitten thuis en het horecapersoneel begint van de weeromstuit aan een grote schoonmaak. Andere afdelingen werken zich juist drie slagen in het rond. Programma, ticketing, productie, marketing – al die concerten en evenementen verzetten of cancelen.”

Het boek is geschreven door journalist Nicoline Baartman; het ontwerp is gemaakt door Jos Stoopman. TivoliVredenburg geeft OFF/ON in eigen beheer uit. Het eerste exemplaar wordt op 24 maart door Bartelse uitgereikt aan wethouder cultuur Anke Klein.

Eerder bracht ook DUIC een jaarboek uit over 2020. Dat boek is hier te bekijken.