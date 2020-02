TivoliVredenburg presenteert speciaal Vuelta-programma

TivoliVredenburg organiseert in aanloop naar de start van de Vuelta in Utrecht een speciaal programma dat in het teken staat van de Spaanse wielerronde. Eén van de mensen die het podium bestijgt is oud-Vueltawinnaar Joop Zoetemelk.

Onder de noemer Viva La Vuelta organiseert TivoliVredenburg vijf verschillende programma’s waarvan de eerste op 11 maart is. De acts variëren van Spaanse muziek tot een wielertheatershow rondom Joep Zoetemelk.

Bij de theatershow zijn onder andere Wilfried de Jong, Mart Smeets, Eric Corton en Bert Wagendorp aanwezig. Op 15 augustus, in het weekend van de Vuelta, treedt de Spaanse feestband La Pegatina op in TivoliVredenburg.

Start

De 75e editie van de Vuelta start vrijdag 14 augustus met een ploegentijdrit door Utrecht. Op zaterdag 15 augustus start de tweede etappe in Den Bosch en is de finish in Utrecht. Zondag 16 augustus is de derde etappe met de start en finish in Breda. Hierna gaat de Vuelta verder in Spanje.

Met de komst van de Vuelta is Utrecht de eerste Nederlandse stad die alle drie de grote wielerrondes ontvangt. Eerder kwamen de Giro d’Italia (2010) en de Tour de France (2015) naar Utrecht. Slechts drie keer eerder startte de Vuelta buiten Spanje.