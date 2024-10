TivoliVredenburg redt muziekinstrumenten na faillissement De Utrechtse Muziekschool van veilingsite

TivoliVredenburg heeft de muziekinstrumenten van het failliete DUMS opgekocht van een veilingsite en stelt deze weer beschikbaar voor muziekonderwijs in de stad. De instrumenten worden weer teruggebracht naar Domplein 4-5.

Er is een hoop gebeurd de afgelopen jaren rondom Domplein 4-5. Het gebouw dat in handen is van de gemeente Utrecht is al lange tijd het thuis van amateurkunsteducatie. Eerst onder de vlag van het Utrecht Centrum voor de Kunsten, maar dat ging na een strijd met de gemeente failliet in 2019.

De afgelopen jaren hebben onder meer De Utrechtse Muziekschool, Theaterschool Utrecht en Danscentrum Utrecht er ruimte gehuurd, maar ook toen waren er strubbelingen. De Utrechtse Muziekschool (DUMS) ging failliet, waar zo’n 70 docenten en duizenden cursisten bij waren aangesloten. De muziekinstrumenten verschenen later op een veilingsite.

Opgekocht

Docenten, ouders en diverse Utrechtse muziekorganisaties zijn daarop met elkaar in overleg gegaan over de mogelijkheden om deze te behouden voor muziekonderwijs in Utrecht. TivoliVredenburg is bereid gevonden om de collectie aan te kopen om deze te behouden voor Utrecht, met als doel deze per direct weer beschikbaar te stellen voor muziekonderwijs in de stad.

De instrumenten, waaronder piano’s, blaasinstrumenten en slagwerk, worden binnen enkele weken teruggebracht naar de lokalen en ruimtes in het pand Domplein 4-5. Muziekdocenten, muziekgezelschappen en andere culturele instellingen kunnen deze dan weer gebruiken om hun lessen en activiteiten te hervatten.

De Utrechtse muziekorganisaties, verenigd in het Utrechts Muziekoverleg, willen samen met de gemeente Utrecht de mogelijkheden bekijken om de instrumenten onder te brengen in een instrumentfonds. Daarbij onderzoeken de organisaties ook of de instrumenten die momenteel in het pand Domplein 4-5 staan, deel kunnen uitmaken van dit fonds. Vanuit zo’n fonds zouden de instrumenten vervolgens in bruikleen gegeven kunnen worden voor muzieklessen of muziekuitvoeringen in Utrecht.