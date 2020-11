TivoliVredenburg roept kabinet op: ‘Laat ons alsjeblieft de sector op een waakvlam houden’

De regels die moeten bijdragen aan het bestrijden van het coronavirus worden mogelijk nog strenger. Dat berichten verschillende media, waaronder de NOS. Mogelijk gaan theaters en musea dicht. Reden voor TivoliVredenburg om het kabinet een oproep te sturen.



Het kabinet heeft zondag lange tijd in het Catshuis vergaderd over mogelijke nieuwe maatregelen. Dinsdagavond staat er weer een persconferentie op de agenda en dan moet er meer duidelijk worden.

Bij de NOS is te lezen dat het kabinet overweegt om musea, bioscopen en theaters dicht te doen. Ook zou het maximum aantal mensen dat samen op straat mag zijn verlaagd worden naar twee.

‘Goedemorgen kabinetsleden’

Het vooruitzicht op een mogelijke verdere sluiting van de culturele sector gaat TivoliVredenburg niet in de koude kleren zitten. Op Twitter roept de concertzaal het kabinet op: “Goedemorgen kabinetsleden, gaat het sluiten van de theaters, musea en bioscopen echt het verschil maken? Laat ons alsjeblieft de sector op een waakvlam houden. Zo voorzien we artiesten, musici en zzp’ers van werk en blijven we een lichtpunt voor publiek.”

TivoliVredenburg is nog een van de laatste plekken in Utrecht waar samengekomen kan worden om te luisteren en kijken naar live muziek. Met maximaal dertig bezoekers per zaal zijn er nog regelmatig optredens te bezoeken.