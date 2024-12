Toch echt de sloopkogel voor Utrechtse muurschildering tourwinnaars Jan en Joop Thomas à Kempisplantsoen

De muurschildering van de Nederlandse tourwinnaars Jan Janssen en Joop Zoetemelk, bij het Thomas à Kempisplantsoen, wordt toch echt gesloopt. Dat liet wethouder Eva Oosters donderdag weten op vragen vanuit de raad.

Op het Thomas à Kempisplantsoen moeten 350 woningen en een park komen. De verouderde huurwoningen in het gebied worden gesloopt en vervangen door nieuwe sociale huurwoningen en middenhuur woningen. Daarmee verdwijnt het kunstwerk.

Alternatieve muur

In 2015 werd de muurschildering op de hoek van de Cartesiusweg en de Thomas à Kempisweg onthuld, waarbij beide tourwinnaars aanwezig waren. Het werk was gemaakt door de Utrechtse kunstschilder en wielerfanaat Daniël Roozendaal.

Er is eerder al meerdere keren gesproken over de toekomst van de muurschildering. Ook donderdag werd erover gesproken in de gemeenteraad. CDA, PvdA, D66 en GroenLinks stelden vragen over het onderwerp aan de wethouder.

Het werd al snel duidelijk dat de huidige muurschildering niet behouden kan blijven, aldus wethouder Oosters. Er is de afgelopen tijd gezocht naar een alternatieve muur in het gebied, die is ook niet gevonden. Wel lopen er nog gesprekken tussen de woningbouwcorporatie en de kunstenaar om te kijken of er een ander soort kunstwerk terug kan komen in het gebied.

Er wordt op dit moment gewerkt aan de uitvoering van het nieuwbouwplan voor de buurt, en het nodige is al gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.