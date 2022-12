Ton van den Berg vertelt een paar anekdotes uit boek Verdwenen Horeca in Utrecht

Ton van den Berg, samen met Arjan den Boer de schrijver van het boek Verdwenen Horeca in Utrecht, is geïnterviewd door OndiepTV. Daarin vertelt hij aan Bert van Lienden een aantal anekdotes die ook in het boek te lezen zijn.

Verdwenen Horeca in Utrecht is na een succesvolle crowdfundingsactie sinds deze maand te koop, zowel in verschillende boekwinkels als in de DUIC Shop. In dit boek zijn de stukken gebundeld die Arjan den Boer schreef over verdwenen horeca voor DUIC, aangevuld met extra afbeeldingen zoals menu’s en reclames. Aan de hand van historische bronnen zoals krantenberichten beschrijft hij de geschiedenis van 25 bekende zaken, met speciale aandacht voor het gebouw en het interieur.

Aan deze verhalen voegde Ton van den Berg er nog eens 25 toe, geschreven op basis van gesprekken met oud-uitbaters en herinneringen van klanten. Zij hadden vaak ook nog foto’s. Op de Amsterdamsestraatweg spreekt Van den Berg met Bert van Lienden. Hij vertelt onder meer iets over de eerste automatiek van Utrecht en ook iets over IJssalon Milaan.

