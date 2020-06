Tours voor dertig bezoekers door TivoliVredenburg zijn een succes

Het is een bijzonder gezicht: vlak voor het podium van de Grote Zaal zijn dertig stoelen neergezet. Het is zaterdagavond en in TivoliVredenburg treedt de Utrechtse singersongwriter Judy Blank op. Waar normaliter 1.700 man plaats kunnen nemen, zitten nu dertig bezoekers die voor de nieuwe concertreeks Walk the Line komen. “Wat is het fijn om weer op het podium te staan!”

Vanwege het coronavirus is TivoliVredenburg lange tijd gesloten geweest. Sinds 1 juni is het muziekpaleis weer open. Eerder was er een concertreeks die uitsluitend in de Grote Zaal plaatsvond, de komende weekenden kun je een speciale tour door het gebouw krijgen.

Bezoekers die een kaartje kopen voor Walk the Line weten van tevoren niet wie er op het podium staat. Het is een tour van twee uur met onderweg vier optredens in Ronda, de Grote Zaal, Pandora, Hertz of Cloud Nine. Op het programma staan muzikanten, dichters en bands.

Aftrap

Afgelopen zaterdag was de aftrap. Dertig bezoekers worden hartelijk ontvangen in de hal van het gebouw. De sfeer is goed, de mensen hebben er zin in. “Eindelijk mogen we weer”, zeiden de bezoekers tegen elkaar.

Medewerkers van het poppodium vragen kort naar de gezondheid van de bezoekers en om voldoende afstand van elkaar te houden. Er kan voor aanvang een drankje gehaald worden in de hal en halverwege de tour nog eens bij de bar op Plein 6. Toiletten zijn toegankelijk en bij elke zaal is er gelegenheid om handen te wassen.

Dan gaat de tour van start en nemen twee enthousiaste bedrijfsleiders de dertig bezoekers mee het gebouw in. In Hertz treden de muzikanten van Holland Baroque op. Daarna volgen een jazzconcert Cloud Nine, een lezing over protestliederen van dj St. Paul in Pandora en Judy Blank sluit af in de Grote Zaal.

Ook de komende weken worden er nog tours gegeven, met een wisselend programma. Maar er zelf bij zijn wordt lastig, ze zijn allemaal al uitverkocht.