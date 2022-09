Twee jaar later, maar slotconcert opening singel in Utrecht was een succes

Het slotconcert zondagavond, aan het einde van een dag vol vieringen dat de singel weer rond is, was een succes. We kunnen ons al bijna niet meer herinneren dat er een snelweg dwars door het centrum van Utrecht liep, maar het feestje is twee jaar uitgesteld geweest vanwege corona.

Het historische moment dat de singel weer vrij rond de stad kon stromen was al op 4 september 2020. Iets later die maand zou er een groot feest moeten plaatsvinden om dit heugelijke feit te vieren. Maar net als vele andere evenementen kon dit vanwege corona niet doorgaan. Ook in 2021 had de pandemie de stad nog in de greep en was een feest niet mogelijk.

Nu was het dan toch eindelijk wel zover. Het hele weekend waren er activiteiten in de stad en om het feest completer te maken werd ook nog eens Open Monumentendag georganiseerd en werden de start van het culturele seizoen met het Uitfeest en het resultaat van vijftien jaar bouwen in het Stationsgebied gevierd. Natuurlijk werd op al deze evenementen ook nog het label van Utrecht 900 jaar stadsrechten geplakt.

Het afsluitende Singelconcert vond zondagavond tussen 20.00 en 22.00 uur plaats in de singel bij TivoliVredenburg. Er was een groot podium op het water gebouwd en honderden mensen kwamen een kijkje nemen bij de optreden van Pynarello & Gallowstreet.